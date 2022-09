Samaritan's Purse e. V.

Samaritan's Purse hilft Flutopfern in Pakistan

Zelte, Lebensmittel und Hygieneartikel für Familien

Berlin (ots)

Nach den verheerenden Regenfällen in Pakistan bringt die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse dringend benötigte Hilfe auf den Weg: In Zusammenarbeit mit dem christlichen Hilfswerk Shelter Now sollen Familien in der Krisenregion Peschawar unter anderem mit Zelten, Lebensmitteln und Hygieneartikeln ausgestattet werden. Nach Angaben der pakistanischen Regierung sind über 33 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Hunderttausende haben ihr Obdach verloren. Mehr als 1.160 Menschen sind in den Wassermassen bereits gestorben, ein Drittel davon sind Kinder. "Bitte beten Sie für die betroffenen Menschen und die Helfer in der Region", sagte Samaritan's Purse-Vorstand Sylke Busenbender. Spenden sind über die Webseite unter die-samariter.org/pakistan oder per Überweisung (IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 470020 Nothilfe Pakistan) möglich.

Über Samaritan's Purse e. V.

Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Die Organisation trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und ist u. a. Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

