AIDA Cruises

Die neuen AIDA Winterrouten 2023/2024: AIDAnova kommt nach Hamburg

Buchungsstart ist am 23. Februar 2023

Rostock (ots)

Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises bietet seinen Gästen die größte Routenvielfalt mit über 250 angesteuerten Häfen in über 80 Ländern. Im Winter 2023/2024 stehen Traumreisen in die Karibik, nach Südostasien und zu den Seychellen, unvergessliche Auszeiten im Orient und rund um die Kanaren sowie Kreuzfahrten im Norden auf dem Programm. AIDAsol wird im Oktober 2023 zu ihrer 117-tägigen Weltreise starten.

Neu ist das Winterprogramm von AIDAnova: Das Schiff wird vom 21. Oktober bis 4. November 2023 ab Kiel in Richtung Norwegen und Dänemark starten. Ab 11. November 2023 kommt AIDAnova an die Elbe: Von Hamburg aus stehen bis 4. Mai 2024 im Wechsel Reisen zu den Metropolen und nach Norwegen & Dänemark auf dem Programm. Ob Weihnachtsshopping in London, Paris und Amsterdam oder ein Besuch auf den Adventsmärkten von Kopenhagen oder Oslo - für eine festliche Stimmung ist beim Landgang genauso gesorgt wie an Bord. Ganz besonderes Highlight sind die Festtagsreisen: Gäste an Bord von AIDAnova erleben den Silvesterabend und den Neujahrstag in Kopenhagen.

Nach einem Sommer im Mittelmeer wird AIDAcosma von November 2023 bis April 2024 erstmals Reisen rund um die Kanaren und nach Madeira anbieten. Die 7-tägigen Kreuzfahrten starten wahlweise ab Gran Canaria oder ab Teneriffa. Ein besonderes Farbenspiel am Himmel gibt es zum Jahreswechsel vor Funchal, wo Gäste eines der spektakulärsten Feuerwerke live und aus der ersten Reihe erleben können. Das Feuerwerk auf Madeira ist weltbekannt und sogar im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet.

Der Orient wird von AIDAprima bereist. Die Reisen führen von Dubai oder Abu Dhabi nach Muscat im Oman und nach Doha (Katar) oder ins Königreich Bahrain und nach Sir Bani Yas. Diese wunderbare Stranddestination bietet nach dem Besuch der Mega-Citys zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung: beim Schnorcheln, Kayaking, Reiten oder bei der Beobachtung der Wildtiere des Naturreservats. Die 7-tägigen Reisen können auch kombiniert als 14-Täger gebucht werden.

Auf asiatisch-exotischen Routen sind AIDAbella und AIDAblu unterwegs. AIDAblu bietet Reisen im Indischen Ozean mit Stationen auf Mauritius, Seychellen, La Reunión und Madagaskar an. AIDAbella nimmt Kurs auf Ziele in Thailand, Malaysia, Vietnam und Singapur. Darüber hinaus sind drei neue 21-tägige Selection Reisen ab Bangkok/ Laem Chabang im Programm: Die Weihnachts- und Silvesterreise führt in die schönsten Orte Vietnams: Die Kaiserstadt Hue, die atemberaubende Halong Bucht oder das Mekongdelta können im Rahmen eines Ausflugs besucht werden. Neben Taiwan und den Philippinen erleben die Gäste zudem den Jahreswechsel in Hongkong. Im Januar 2024 bereist AIDAbella Indonesiens Inselwelt mit Surabaya, Lombok, Bali und Java sowie Vietnam und Kambodscha. Im März 2024 geht es über Ostern in 21 Tagen unter anderem nach Taiwan, Hongkong, Vietnam und Singapur. Auf dieser Reise werden erstmals fünf Häfen in Japan angesteuert, darunter auch drei neue AIDA Häfen: Tokio, Nagasaki und Kochi.

In der Karibik sind mit AIDAdiva, AIDAluna und AIDAperla drei AIDA Schiffe auf Sonnenkurs. Neben den A-B-C-Inseln sind Costa Rica, Panama und Mexiko einige der Highlight-Ziele. AIDAdiva ist im Wechsel auf einer Route nach Mexiko und Belize sowie zu den Kleinen Antillen unterwegs. Ein Zustieg ist in vier Häfen möglich -in der Dominikanischen Republik, Jamaika, Martinique und Barbados. Wer auf lange Flüge verzichten möchte, der wird bei der Route "Große Winterpause Karibik" mit AIDAmar fündig. Die Reise führt in 43 Tagen von Hamburg in die Karibik und zurück. Silvester erleben die Gäste auf Bermuda.

AIDAsol geht im Oktober 2023 auf Weltreise. Die Gäste dürfen sich auf außergewöhnliche Orte, unvergessliche Momente und große Gefühle freuen. Ab Februar 2024 stehen drei Reisen "Winter im hohen Norden" auf dem Programm. Von Hamburg geht es in das Land der Polarlichter und zu einer einzigartigen Winterlandschaft.

Das Winterprogramm wird mit den Reisen von AIDAstella zu den Kanaren und zu den kulturellen Schätzen in Rom oder Barcelona im Mittelmeer ab Palma abgerundet.

Clever buchen: Die Vorteile für Frühbucher

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken bis zu 900 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung pro Person für Winterabfahrten 2023/24 bei Buchung bis 30.04. bzw. 30.06.2023 (je nach Reise). Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket.

Das aktualisierte AIDA Winterprogramm 2023/2024 ist ab 23. Februar 2023 im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell