AIDA Cruises: Buchungsrekordwochen zum Jahresauftakt 2023

Rostock (ots)

AIDA Cruises hat die erfolgreichsten Buchungswochen zum Jahresauftakt in seiner Unternehmensgeschichte verzeichnet und sieht eine starke Nachfrage nach Kreuzfahrten im Jahr 2023.

Felix Eichhorn, President AIDA Cruises: "Insgesamt sehen wir ein sehr großes Interesse an AIDA Reisen über alle Kanäle. Die Buchungen auf Rekordniveau beziehen sich auf das gesamte Kreuzfahrtprogramm für das Jahr 2023 und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass derart viele Menschen bei ihrer Urlaubsplanung an die AIDA Flotte denken und - sei es zum ersten oder zum wiederholten Mal - unser facettenreiches Reiseangebot zu den weltweit schönsten Destinationen annehmen."

AIDA Cruises ist für das steigende Buchungsinteresse bestens gerüstet: Die Routenvielfalt mit den Schiffen der AIDA Flotte reicht von faszinierenden Nordlandreisen über unvergessliche Auszeiten im Mittelmeer, der Adria und rund um die Kanaren bis hin zu Traumreisen in die Karibik und in den Orient. Insbesondere für die Fernziele hat AIDA aktuell zusätzliche Flugkontingente für sonnenhungrige Gäste bereitgestellt. AIDA Reisen sind bereits bis in den Herbst 2024 buchbar. Unterstützt wird die anziehende Nachfrage nach AIDA Reisen durch die innovative Marketingkampagne "Auf nach AIDA", mit emotionalen TV-Spots, Online-Werbung und Reisebüro-Promotion.

Schnell buchen lohnt sich vor allem für Familien, die jetzt ihren Urlaub während der Sommer- und Herbstferien 2023 planen: Bei einer Buchung bis 31. Januar 2023 für Kreuzfahrten aus dem vielfältigen AIDA Sommerprogramm 2023 reisen Kinder bis 15 Jahren in der Kabine der Eltern im 3. und 4. Bett kostenfrei mit*. Für Familien sind beispielsweise die siebentägigen Reisen ab/bis Kiel mit AIDAnova in Richtung Norwegen und Dänemark oder die einwöchige Highlightroute "Mediterrane Schätze ab Mallorca" mit AIDAcosma attraktiv. Beide Schiffe sind echte Familienparadiese. Die Kids können im Klettergarten die Baumwipfel erklimmen und auf den Riesenwasserrutschen über drei Decks um die Wette rutschen. Währenddessen genießen die Eltern im benachbarten Beach Club das Karibik-Feeling unter Palmen. Für viel Spaß sorgen auch der Wasserspielplatz und die Minigolflandschaft. Im Familienrestaurant Fuego mit Kinder-Buffet und Baby-Bistro kommt die ganze Familie zusammen. An Bord beider Schiffe bieten die Verandakabinen Deluxe extraviel Platz für Familien. An Land organisiert AIDA familienfreundliche Touren und sogar Ausflüge speziell für Teens.

Nicht nur für Familien, sondern für alle Urlaubsplaner gibt es verlockende Angebote im Sommer und Herbst 2023 zu den aufregendsten Orten Europas. Ab den deutschen Häfen Hamburg, Kiel und Warnemünde geht es beispielsweise in Richtung Skandinavien mit den beliebten Klassikern Kopenhagen und Stockholm, Gotland und Danzig/Gdynia.

Mit atemberaubenden Naturschauspielen, rauen Küsten, endlos scheinenden Fjorden und gastfreundlichen Fischerdörfchen ist Norwegen immer eine Reise wert. Weitere spannende Routen führen zu den Lofoten und dem Nordkap, entlang der atlantischen Westküste, rund um England und Schottland. Sehr gut angenommen werden auch die 3- bis 5-tägigen Kurzreisen ab Hamburg, Kiel und Warnemünde. Eine in diesem Jahr besonders große Vielzahl von Routen nach Norwegen, Schweden, Dänemark, London oder Schottland stehen auf dem Programm - perfekt für die attraktive Auszeit zwischendurch.

Besonderes Highlight: In der Farewell-Saison von AIDAaura stehen einzigartige Routen vom südlichen Afrika bis zum Polarkreis auf dem Programm. Am 6. März 2023 startet die fast einmonatige Reise von Kapstadt nach Hamburg. Die Elbmetropole ist bis zum Spätsommer Start- und Zielhafen für fantastische Reisen, unter anderem nach Norwegen, Grönland, Island, Irland und Schottland, durch die Biskaya, zu den Lofoten, den Orkney- und Shetlandinseln sowie weiteren legendäre Zielen.

Noch mehr Sonnengarantie bieten die Mittelmeer- und Adriarouten. Im westlichen Mittelmeer kann mit AIDAstella die große Vielfalt der Städte und Inseln auf 10- tägigen Reisen entdeckt werden. Mit AIDAblu erleben Gäste in sieben Tagen die Highlights der Adriaküste ab/bis Korfu auf der Route "Adria ab Korfu", darunter die kroatischen Städte Zadar und Dubrovnik sowie das malerische Kotor und Bari.

Für den Winter 2023/2024 profitieren Frühbucher ebenso von attraktiven Ermäßigungen: Bei Buchung bis 30.04. bzw. 30.06.2023 zum AIDA PREMIUM Tarif winken bis zu 900 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung pro Person für Winterabfahrten 2023/24. Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket.

Viele Reisen sind auch zum AIDA PREMIUM All INCLUSIVE Tarif buchbar. Er beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im PREMIUM Tarif das umfangreichste AIDA Getränkepaket und eine Social Media Flatrate für die gesamte Reise. Das Kontingent ist limitiert.

Alle AIDA Reisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de buchbar.

Preisbeispiele für die Redaktion:

Norwegens Fjorde mit AIDAperla ab/bis Hamburg //April bis September 2023: 10 Tage ab 1.399 EUR zum AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

Schweden, Polen & Dänemark mit AIDAdiva ab/bis Warnemünde // April bis September 2023: 7 Tage ab 849 EUR zum AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

Adria ab Korfu mit AIDAblu ab/bis Korfu // April bis Oktober 2023: 7 Tage ab 799 EUR zum AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

Spanien & Portugal mit AIDAstella ab/bis Mallorca // Juni bis Oktober 2023: 10 Tage ab 1.149EUR zum AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

* Familienaktion noch bis 31.01.2023: Kinder bis einschließlich 15 Jahren (bei Reiseantritt) reisen kostenlos im 3./4. Bett der Kabine der Eltern (ausgenommen Suiten) bei Neubuchungen im PREMIUM-, PREMIUM-All-Inclusive, VARIO und VARIO-All-Inclusive-Tarif für Reisen im Reisezeitraum 01.05.-31.10.2023 (ausgenommen Transreisen, Weltreise sowie Teilstücke der Weltreise). Die Aktion bezieht sich nur auf den Kabinenpreis. Weitere Preisbestandteile der Pauschalreise (wie An- und Abreisepakete und All-Inclusive-Anteil) sowie die von AIDA vermittelte Reiserücktrittsversicherung sind hiervon ausgenommen.

