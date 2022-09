AIDA Cruises

AIDA Cruises ist offizieller Partner der Helene Fischer Rausch-Live-Tour 2023

Rostock (ots)

Helene Fischer geht 2023 endlich wieder auf große Tour. Die erfolgreichste deutsche Sängerin wird mit ihrer legendären Bühnenshow die Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz füllen und ihre Fans begeistern. In der brandneuen Live-Produktion, die gemeinsam mit Cirque du Soleil neu entwickelt wird, erwartet das Publikum nie zuvor gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben.

Erstmals mit dabei ist AIDA Cruises als offizieller Partner der Rausch-Live-Tour 2023. Das Kreuzfahrtunternehmen begleitet die Ausnahmekünstlerin damit auf den insgesamt 70 geplanten Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eine Zusammenarbeit liegt auf der Hand, denn die Philosophien der beiden Partner passen ausgezeichnet zusammen, so Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing & Sales bei AIDA Cruises: "Sowohl Helene Fischer als auch wir als Reederei bieten in unseren Branchen ein einzigartiges Konzept an. Helene Fischer steht für perfektes Entertainment und für ein ganz besonderes Unterhaltungserlebnis ganz ohne Zwang und in lockerer Atmosphäre. Das passt hervorragend zu der Philosophie, die wir mit AIDA Cruises verkörpern. Wir freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit."

Hierzu zählt auch, dass AIDA Cruises seinen Gästen, Vertriebspartnern, Fans und Mitarbeitern mit dieser Partnerschaft eine ganz besondere Möglichkeit für emotionale gemeinsame Erlebnisse und außergewöhnliche Konzerte bieten wird.

Das Entertainment auf den AIDA Schiffen ist ebenfalls legendär und vielfach preisgekrönt. Täglich begeistern die Künstler auf den insgesamt 26 Bühnen der 12 AIDA Schiffe ihr großes und kleines Publikum mit aufwendigen Inszenierungen, farbenprächtigen Kostümen und ihrer großen Leidenschaft für die Bühne. Das Programm reicht vom geliebten Musical über faszinierende Artistik, berührende Solos, mitreißende Rockshows, liebevoll inszenierte Familienshows bis hin zur Spaß bringenden "Mitmach-Show". Gäste erleben aktiv und exklusiv die erfolgreichen TV Formate "Wer wird Millionär" oder "The Voice of the Ocean" live an Bord. Darüber hinaus bietet AIDA hochkarätige Unterhaltung mit Gastkünstlern, Edutainment und Lektoren an. Hinzu kommt das beste Kinderprogramm für alle Altersklassen, mit exklusiven Kids & Teens Shows in den Ferienzeiten.

"Der Gast steht bei uns im Mittelpunkt. Wir entwickeln mit viel Liebe zum Detail für jede einzelne Kreuzfahrt ein maßgeschneidertes Unterhaltungsprogramm", verdeutlicht Alexander Ewig.

AIDA Cruises beweist als offizieller Partner der Helene-Fischer-Tour 2023 einmal mehr seine innovative und mehrfach preisgekrönte Vorreiterrolle im professionellen und vielfältigen Entertainment mit hochkarätigen Showproduktionen.

