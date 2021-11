AIDA Cruises

AIDA bringt den Festtagszauber an Bord

AIDAprima bietet Eislaufvergnügen und AIDAnova verwandelt sich in ein Winter-Wonderland

Ein Silvesterfeuerwerk über dem Atlantik oder den Heiligabend in einer lauschigen Sternennacht fernab von Stress genießen - das und vieles mehr an Entertainment-, Kulinarik- und Wellness-Specials erwartet die Gäste zu den bevorstehenden Feiertagen an Bord der AIDA Flotte. Darüber hinaus steht den Gästen eine vielfältige Auswahl an attraktiven Destinationen zur Verfügung: Zehn Kussmundschiffe nehmen Kurs auf den Orient, die Karibik, die Kanaren, das Mittelmeer und Nordeuropa.

Weihnachtliche Höhepunkte

Zur Advents- und Weihnachtszeit verwandelt sich das Sportdeck von AIDAprima in einen festlich geschmückten Weihnachtsmarkt mit zünftigem Glühwein, kandierten Äpfeln und weiteren kulinarischen Leckerbissen. Hauptattraktion ist die 200m² große, schwimmende Eisbahn, die Gästen die Gelegenheit offeriert, auf hoher See die Schlittschuhe unterzuschnallen. AIDAnova kommt zu ihrem Neustart ab dem 14. Dezember 2021 mit einem Winter-Wonderland daher: Zahlreiche überdimensional große weihnachtliche Lichtinstallationen warten darauf, von großen und kleinen Gästen bestaunt zu werden.

Auf den beiden Premierenreisen von AIDAnova ab Hamburg vom 14. bis 19. und 19. bis 22. Dezember 2021 wird unter anderem AIDA Gourmetpatin Andrea Schirmaier-Huber an Bord sein. Gäste haben die Möglichkeit, gemeinsam mit der bekannten TV-Köchin schmackhafte Plätzchen und weihnachtliche Pralinen zu kreieren. Rechtzeitig zum Fest kehrt das AIDA Show Ensemble an Bord von AIDAnova und AIDAprima zurück an Bord. Die Sänger und Tänzer sorgen im Theatrium für magische Weihnachtsmomente. Auch das Ausflugsprogramm in den angefahrenen Destinationen wird festlich - mit weihnachtlich gestalteten Ausflügen bis hin zum Besuch von traditionellen Weihnachtsmärkten, wo immer möglich. Ab dem 16. Dezember 2021 können Gäste von AIDAnova zum Beispiel individuell oder mit den AIDA "Komm an Land" Touren den Weihnachtsmarkt in Kristiansand (Norwegen) erkunden und dabei die einmalige 3D-Lichtshow an der Kathedrale bewundern.

Kulinarischer Festtagsschmaus

In diesem Jahr gesellt sich zum traditionellen Weihnachtsbuffet ein besonderes kulinarisches Special in allen Buffetrestaurants hinzu: das unterhaltsame Live Cooking. Das 3-Gang-Menü, welches direkt vor den Augen des Gastes zubereitet wird, startet mit einer Meeresfrüchteplatte, zum Hauptgang folgt eine geschmorte Ochsenbacke und krönender Abschluss ist eine von Andrea Schirmaier-Huber entworfene Lebkuchenschnitte. Im Spezialitätenrestaurant Brauhaus wird sowohl an Heiligabend als auch am 25. Dezember erstmalig ein 3-Gangmenü rund um die köstliche Weihnachtsgans serviert. Übergroße und von der Crew selbst kreierte Lebkuchenhäuser versetzen bereits am Eingang der Restaurants die Gäste in die richtige Weihnachtsstimmung. Süße Neuigkeiten zum Schluss: Bereits an allen Adventssonntagen und an Weihnachten wird überall weihnachtliches Gebäck verteilt. Abgerundet werden die verführerischen Leckereien durch drei extra hergestellte Weihnachtseissorten.

Feierliche Unterhaltung und wohlige Entspannung von A bis Z

Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm an Bord aller AIDA Schiffe bringt die Gäste in die richtige Feiertagsstimmung. Vom Adventsbasteln- und Stricken für die gesamte Familie über einen weihnachtlichen Filmklassiker zum Fest und gemeinsames musikalisches Einstimmen bis hin zum Zimtaufguss in den Saunen des AIDA Body & Soul Spa - für jeden kleinen und großen Gast ist etwas während der Advents- und Weihnachtszeit dabei. Gäste können sich außerdem auf ausgewählten Reisen auf die beliebten Mitmach-Shows "Wer wird Millionär", "Voice of the Ocean" und "Crew meets Band" mit weihnachtlichem Bezug freuen. Besonderes Tanzschmankerl ist für die Weihnachts- und Silvesterreise von AIDAsol ab/bis Hamburg in die Karibik mit Reisestart 25. November 2021 geplant: Das Tanzpaar der Extraklasse Renata und Valentin Lusin bringen neben Tanzworkshops für die Gäste weitere großartige Programme mit an Bord. Auf der flottenweiten AIDA Weihnachtsgala wird ein besonderes Entertainmentprogramm konzipiert: Jede Schiffscrew gestaltet ihre eigene individuelle und interkulturelle Show für ihre Gäste. Ergänzt wird das Festtagsprogramm von ausgewählten Gastkünstlern und Gastkünstlerinnen.

Was darf an Heiligabend nicht fehlen: Die traditionelle Videoandacht für ganz besondere besinnliche Momente und die Bescherung der Kleinsten mit einem Besuch vom Weihnachtsmann an Bord der AIDA Schiffe, der die Geschenke der Eltern an ihre Kinder verteilt. Abgerundet wird die weihnachtliche Atmosphäre an Bord von liebevoll geschmückten Schiffen und leuchtenden Tannenbäumen.

Jahreswechsel unter einem Meer von Sternen

Endlich lässt sich das neue Jahr wieder an Bord der AIDA Schiffe begrüßen und dabei den Blick auf den endlosen Horizont genießen. Ein besonderes Farbenspiel am Himmel gibt es für die Gäste von AIDAblu und AIDAnova, die zum Jahreswechsel vor Funchal eines der spektakulärsten Feuerwerke live und aus der ersten Reihe erleben können. Das Feuerwerk auf Madeira ist weltbekannt und sogar im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet. Gäste von AIDAprima feiern mit Blick auf die Hansestadt Hamburg ins neue Jahr. Auf allen Schiffen erleben die Gäste eine rauschende Silvesternacht. Glanzvolle Lichterdekorationen bringen Gäste und Crew in die richtige Stimmung, während die Silvestergala mit begeisterndem Entertainment beste Unterhaltung verspricht. Auch kulinarisch geht es glamourös zu: Das Silvestermenü lockt mit den leckersten Speisen aus aller Welt. Das Kaviarbuffet, ein Mitternachtsimbiss und ein ausgiebiges Neujahrsfrühstück machen den Jahreswechsel perfekt.

Inspirationen rund um den AIDA Festtagszauber sind auf www.aida.de/weihnachten zu finden und werden in den AIDA News über den offiziellen AIDA Facebook Account geteilt. Weitere Informationen und Buchung im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07. Festliche Menüs, Weihnachtsgeschenke oder Landausflüge können bereits vor der Reise über MyAIDA (www.aida.de/myaida) gebucht werden.

Preisbeispiel für die Redaktion:

Weihnachtsreise von Hamburg nach Lissabon mit AIDAnova vom 22. bis 29. Dezember 20217 Tage ab Hamburg bis Lissabon ab 699 EUR p. P. zum AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), Abreisepaket ab 255 EUR p. P., limitiertes Kontingent

Wo sind die AIDA Schiffe an Heiligabend und Silvester?

Schiff 24. Dezember 31. Dezember AIDAbella Dubai/ UAE Dubai/ UAE AIDAblu Arrecife, Lanzarote auf See Richtung Las Palmas AIDAdiva auf See auf See Richtung La Romana AIDAluna auf See auf See Richtung La Romana AIDAmar Santa Cruz de La Palma Funchal/Madeira AIDAnova auf See Funchal/Madeira AIDAperla auf See auf See Richtung Castries AIDAprima Rotterdam/Niederlande Hamburg/Deutschland AIDAsol auf See Richtung Azoren Lissabon/Portugal AIDAstella Mallorca/Spanien Málaga/Spanien

