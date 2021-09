AIDA Cruises

AIDAradio - Urlaub für Zuhause: AIDA Cruises und Antenne Deutschland launchen neuen Radiosender

Rostock (ots)

Unter dem Motto "MeerGefühl" geht mit AIDAradio am 4. Oktober 2021 um 8 Uhr ein in Deutschland einzigartiges Format auf Sendung. In Kooperation mit Antenne Deutschland setzt AIDAradio auf Leichtigkeit und Feel-Good und bereichert damit die Programmvielfalt auf dem digitalen Radiomarkt.

So abwechslungsreich wie ein Tag an Bord ist auch das Programm von AIDAradio. Ein bunter Mix aus Musik, die zum Träumen und Entspannen einlädt, und Shows, die unterhalten. "Leinen los!" heißt die Vormittagssendung von Montag bis Freitag, die den perfekten Start in den Morgen bereitet. Beim "Reisewetter zum Wegträumen" vergisst man den Alltagsstress und die Vorfreude auf die nächste Reise steigt. Für Gänsehaut sorgen persönliche AIDA Momente und bei "AIDAradio Schiffsgeflüster" gibt es spannende News auf die Ohren.

Das einzigartige AIDA Gefühl spüren die Hörer auch in der Prime Time Show am Nachmittag und beim AIDAradio Talk am Wochenende. Mit den Moderatoren geht es auf eine Reise quer durch die AIDA Welt. Zu hören gibt es spannende Interviews mit Crewmitgliedern und Kapitänen, Geschichten von Bord sowie Neuigkeiten zu Schiffen, Destinationen und aus aller Welt.

"Wir bringen das AIDA Urlaubsgefühl zu unseren Gästen nach Hause. Ob beim Kochen oder beim gemeinsamen Essen mit der Familie, bei der Arbeit oder im Auto: AIDAradio sorgt für gute Laune, Good News und Urlaubsgefühl - auch, wenn gerade kein Urlaub ist", sagt Alexander Ewig, AIDA Senior Vice President Marketing & Direct Sales.

Claudia Dinges, Antenne Deutschland Programmdirektorin, ist davon überzeugt, dass AIDAradio nicht nur das digitale Programmangebot bereichert, sondern auch den Nerv der Zeit trifft. "Wir werden nicht nur die AIDA Community begeistern, sondern eine breitgefächerte Zielgruppe erreichen, die Urlaub für die Ohren erleben will. Mit AIDAradio besetzen wir in Deutschland eine Nische, welche bisher im massenwirksamen Mainstream-Radio durch keinen anderen Sender besetzt wird."

AIDAradio wird ab 4. Oktober 2021, 8 Uhr, über den zweiten DAB+ Bundesmux deutschlandweit im Digitalradio zu empfangen sein. Sobald das DAB+ Radio eingeschaltet ist, werden alle verfügbaren Digitalradio-Sender aufgelistet; anschließend in der Senderliste AIDAradio auswählen und sich aufs Meer träumen. Der zweite DAB+ Bundesmux zeichnet sich bereits durch ein diverses und bestechendes Bouquet aus attraktiven Programmangeboten aus. Neben der eigenproduzierten Absolut Radio Familie bietet Antenne Deutschland auch namenhaften Drittanbietern eine Plattform, um national empfangbar zu sein. Mit diesem Repertoire sieht sich die Audio Entertainment Company bestens aufgestellt, um mit AIDAradio eine sinnvolle und attraktive Erweiterung zu schaffen, die Zuhörer mit Lust auf Meer begeistern wird.

