AIDA Cruises

"Leinen los!" für AIDAmar in Hamburg

Rostock (ots)

AIDA Cruises eröffnet am morgigen Samstag, den 31. Juli 2021, mit AIDAmar in Hamburg die Kreuzfahrtsaison.

Noch bis Ende Oktober 2021 ist die Elbmetropole, wo das Schiff 2012 im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstages getauft wurde, immer samstags Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen in die Ostsee und nach Norwegen. Zunächst geht es für die Gäste von AIDAmar vorbei an Dänemarks Nordseeküste ins schwedische Göteborg und von dort aus weiter in die Ostsee zur Insel Gotland oder ins polnische Gdynia. In allen Häfen haben die Gäste von AIDAmar die Gelegenheit, Land und Leute auf von AIDA geführten Ausflügen kennenzulernen.

Ab dem 28. August 2021 geht es erstmals wieder für AIDAmar ab Hamburg nach Norwegen*. Atemberaubende Fjordlandschaften wie der Geirangerfjord, die gemütlichen Küstenstädtchen Stavanger und Alesund sowie Bergen mit seinem historischen Hafenviertel Bryggen, das zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, stehen auf dem Reiseprogramm. In Ergänzung zu den von AIDA geführten Ausflügen haben die Gäste von AIDAmar auf diesen Reisen auch die Möglichkeit für individuelle Landgänge.

An Bord erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Urlaubsprogramm: Kulinarische Vielfalt in den Restaurants, Entertainment der Spitzenklasse und zahlreiche Wellnessangebote. Unter Einhaltung weitreichender Hygienemaßnahmen bietet AIDA Cruises erstmalig wieder die Selbstauswahl der Speisen in ausgewählten Buffet-Restaurants an.

In der diesjährigen Herbst-Wintersaison sind nach aktueller Planung bereits zehn Kreuzfahrtschiffe im Einsatz. AIDA Cruises bietet seinen Gästen damit eine Vielfalt an Reisemöglichkeiten in Nordeuropa, auf den Kanarischen Inseln, im Mittelmeer, dem Orient und der Karibik.

Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Ausführliche Informationen auf www.aida.de/sichererurlaub.

Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. September 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.

Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.

* Aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen Norwegens werden diese Kreuzfahrten ausschließlich für Erwachsene angeboten, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. Für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren gilt eine Testpflicht, Babys und Kleinkinder bis vier Jahre sind hiervon befreit.

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell