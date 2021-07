AIDA Cruises

AIDA Cruises startet mit AIDAperla ab Mallorca und mit AIDAprima ab Kiel

Rostock (ots)

Mit den Schwesterschiffen AIDAperla und AIDAprima hat AIDA Cruises am Wochenende sein Sommerprogramm erweitert. AIDAperla hat am Samstagabend, 10. Juli 2021, gegen 21.00 Uhr in Palma de Mallorca zur ersten Kreuzfahrt der Saison im westlichen Mittelmeer abgelegt. Bereits um 18:00 Uhr hieß es in Kiel "Leinen los" zur ersten Ostseerundreise von AIDAprima.

Mit AIDAperla bietet AIDA Cruises noch bis zum 30. Oktober 2021 zwei verschiedene siebentägige Rundreisen ab/bis Palma de Mallorca an. Diese sind auch zu einer 14-tägigen Reise kombinierbar. Mit Cádiz, Malaga, Cartagena und Barcelona werden auf der ersten Reise gleich vier beeindruckende historische Städte angesteuert, die neben dem Besuch geschichtsträchtiger Stätten auch zu einem erholsamen Strandbesuch einladen. Die Passage der Straße von Gibraltar ist ein weiteres Highlight. Auf der zweiten Reise stehen mit Alicante, Ibiza, Valencia und Barcelona Destinationen auf dem Programm, die eine perfekte Verbindung zwischen Vergangenheit und Moderne eingehen und gleichzeitig zu einem Besuch der schönsten Strände Spaniens einladen.

Kiel ist noch bis zum 23. Oktober 2021 immer samstags Start- und Zielhafen für siebentägige Ostseereisen nach Göteborg, Visby auf der Insel Gotland, sowie nach Stockholm. Ein Aufenthalt über Nacht in der schwedischen Hauptstadt ist die perfekte Möglichkeit, die Metropole und ihre großartige Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

Mittelmeerfans können sich außerdem auf Kreuzfahrten mit AIDAstella freuen. Ab dem 29. Juli geht es bis zum 21. Oktober 2021 auf 10- und 11-tägigen Kreuzfahrten ab Palma de Mallorca zu mediterranen Highlights wie Barcelona, Rom, Florenz oder Marseille. Aber auch Wassersportler und Strandliebhaber kommen auf den traumhaften Mittelmeerinseln Korsika, Sizilien, Malta und Ibiza voll auf ihre Kosten.

Sobald weitere Destinationen im Mittelmeer und in der Ostsee für den Kreuzfahrttourismus öffnen, plant AIDA Cruises auch den Besuch weiterer Häfen zu ermöglichen.

Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Ausführliche Informationen auf www.aida.de/sichererurlaub.

Mit dem AIDA Versprechen bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung mit großzügigen Buchungsoptionen von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das AIDA Versprechen ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 31. Juli 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.

Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.

