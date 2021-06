AIDA Cruises

25 Jahre AIDA - Die Jubiläumsshow: Taufpatin von AIDAcosma wird Kristina Vogel

Drei Schulen für AIDA Cruise & Help

Rostock (ots)

AIDA hat am 10. Juni 2021 mit einer emotionalen virtuellen Jubiläumsshow seinen 25. Geburtstag gefeiert. Mit dabei waren Wegbegleiter und Mitarbeiter von Bord und von Land. Auch die AIDA Fans beteiligten sich mit ihren ganz persönlichen Grüßen zum Geburtstag: In den vergangenen Wochen erreichten das Unternehmen tausende von sehr bewegenden Einsendungen. Moderiert wurde der Abend von Franziska Knuppe, zweifache AIDA Taufpatin und erfolgreiches Model, und dem prominenten TV-Moderator Matthias Killing, dessen Karriere einst auf der Bühne von AIDAcara begann.

Als Highlight der Jubiläumsshow gab AIDA Cruises die Taufpatin von AIDAcosma bekannt. Die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel wird das neueste Schiff der Kussmundflotte taufen. Ihre Lebensgeschichte ist beeindruckend. Mit zwei olympischen Goldmedaillen und elf Weltmeistertiteln ist sie 2018 die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt. Kurz nach ihrem doppelten Weltmeistertitel passiert ein tragischer Trainingsunfall - Kristina Vogel kämpft ums Überleben und ist querschnittgelähmt. Voller Willenskraft und Optimismus arbeitet sie sich zurück ins Leben und wird mit ihrer ansteckenden Energie zum Vorbild für unzählige Menschen. Umso stolzer ist AIDA, Kristina Vogel als Taufpatin für AIDAcosma gewonnen zu haben.

Vincent Cofalka wird als Kapitän die Taufe und Indienststellung begleiten. Der gebürtige Voralberger ist seit 2011 bei AIDA der erste Mann an Bord.

Der Neuzugang AIDAcosma wird wie seine Schwester AIDAnova mit LNG betrieben. Ab Dezember 2021 erwartet Gäste an Bord eine Vielfalt an Urlaubserlebnissen - mit dem Beach Club, einem Funpark mit Wasserrutschen und Boulderwand, dem Ocean Deck über die gesamte Schiffsbreite, 17 Bars und 17 Restaurants, Body & Soul Bereich, dem Theatrium und vielem mehr. Die Premierensaison wird das Schiff auf den Kanaren verbringen.

Drei neue Schulen für AIDA Cruise & Help

Geschenke gab es anlässlich des Geburtstags dieses Mal für die Kinder in ärmeren Regionen: Mit dem Erlös aus den Geburtstagsaktionen zu Gunsten der Initiative AIDA Cruise & Help können drei neue Schulen in Entwicklungs- und Schwellenländern gebaut werden.

An Bord der Schiffe wurden Tombolas veranstaltet, für jede verkaufte Reise aus den Jubiläumsangeboten spendete AIDA 25 Euro und für jede verkaufte Happy Birthday Box 10 Euro an die Stiftung. Damit ist der symbolische Grundstein für die Schulen Nummer 18, 19 und 20 gelegt.

Die Jubiläumsshow zum Nachschauen sowie viele Einblicke aus einem Vierteljahrhundert Kreuzfahrtgeschichte gibt es auf der Geburtstagsseite www.aida.de/25jahre.

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell