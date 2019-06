AIDA Cruises

AIDA Cruises launcht neue Social Media Serie

Rostock (ots)

Das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen wirbt in einer Doku Reality auf Instagram und YouTube um neue Crewmitglieder

Am 6. Juni 2019 startet die neue HR-Kampagne von AIDA Cruises. Zum ersten Mal überhaupt zeigt das Kreuzfahrtunternehmen das Leben und Arbeiten an Bord aus der Perspektive potenzieller Bewerber. In der Videoserie "The Crew Journey - Ready for the job of your lifetime?" schnuppern drei Kandidaten in attraktive Arbeitsplätze der Rostocker Reederei und ergattern am Ende vielleicht sogar ihren Traumjob.

Die Darsteller der Doku Reality, die auf AIDAperla in der Karibik gedreht wurde, werfen je nach Erfahrung einen Blick hinter die Kulissen der Berufsgruppen Küche, Activities und Hotellerie. Dabei lernen die Jobanwärter die vielfältigen Aufgaben sowie die Vorzüge des Lebens auf hoher See kennen und lieben. Ihre Erlebnisse und Herausforderungen teilen die drei jungen Menschen auf authentische Weise mit der Community.

"The Crew Journey" ist bereits die zweite Reality-Doku von AIDA Careers unter dem Claim "FIND YOUR STORY".Bereits im April 2018 hatten sechs Mitarbeiter als "Die Crew" Instagram-Einblicke in ihren Beruf gegeben. Die Besonderheit der neuen Social-Media-Serie ist, dass nicht bestehende AIDA Mitarbeiter, sondern externe Bewerber zu Protagonisten werden und aus ihrem Arbeitsalltag direkt in die AIDA Jobwelt springen.

AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlich erfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland und bietet Fach- und Führungskräften aus unterschiedlichsten Bereichen ausgezeichnete berufliche Karriereperspektiven in internationalen Teams. Rund 14.000 Mitarbeiter aus 50 Nationen arbeiten derzeit an Land sowie an Bord der 13 AIDA Schiffe. Bis 2023 wird das Unternehmen drei weitere Kreuzfahrtschiffe in Dienst stellen.

Auf www.aida.de/careers finden Interessierte aktuelle Jobangebote. Spannende Stories und Vlogs, Highlights der neuen Reality-Reihe sowie sowie Auskünfte über interessante Einstiegs- und Karriereperspektiven auf den Schiffen der Kussmundflotte sendet AIDA Careers auf YouTube und Instagram.

