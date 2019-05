AIDA Cruises

AIDA Wiesn-Spezial mit Münchener Freiheit und voXXclub

Während der Oktoberfestzeit sorgen in diesem Jahr die Top Acts Münchener Freiheit und voXXclub für stimmungsvolle Unterhaltung an Bord von AIDAprima und AIDAperla.

Pünktlich zum offiziellen Wiesn-Start am 21. September 2019 in München sticht AIDAprima ab Kiel in See. Auf der siebentägigen Ostsee-Kreuzfahrt erwartet die feierlustigen Urlauber jeden Tag ein abwechslungsreiches Oktoberfestprogramm mit voXXclub und der Oktoberfestband Rotzlöffl. Wenn die Stimmungskanonen mit ihren Volksmusik-Hits die Bühne stürmen, ist jede Menge Gaudi garantiert.

"O'zapft is" heißt es ab 28. September 2019 auch auf AIDAperla. Mit an Bord während der Oktoberfest-Reise ist die Kult-Band Münchener Freiheit. Mit ihren legendären Songs wie "Ohne Dich (schlaf' ich heut Nacht nicht ein)" haben sie die Herzen mehrerer Generationen erobert. Bei den Klassikern und neuen Hits darf ordentlich geschunkelt und mitgesungen werden. Auch die Vollblutmusiker von Dick & Durstig sorgen mit ihrer Party-Musik für ordentlich Stimmung auf den Bierbänken.

AIDA bietet mit vielen Brauhaus-Aktionen wie "Wiesn-Gaudi", "Alpenglühn" und dem Familientag ein buntes Programm für die Gäste an Bord. Beim Armdrücken, Weißwurstzuzeln und Jodeln kommen nicht nur eingefleischte Wiesn-Fans in Festzeltstimmung.

Auch kulinarisch wird es zünftig bayrisch mit Schweinshaxe, Kartoffelknödel, Wurstsalat oder der Brauhaus-Brotzeit. Das Bier kommt frisch gezapft aus der bordeigenen Brauerei - mit Meerwasser und nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Für alle Bier-Liebhaber lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen der Brauerei. Im Brauseminar gibt es neben einer Führung und einer Verkostung mit Vesper obendrauf ein Brauhausdiplom.

Neben den klassischen Gerichten bereiten die AIDA Gourmetpaten an Bord weitere Spezialitäten für die Gäste zu. Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber wird die Reise von AIDAprima begleiten und Lebkuchenherzen ganz nach den Wünschen der Gäste verzieren, atemberaubende Desserts im Gourmetrestaurant Rossini zaubern und für und mit den Gästen typische Spezialitäten aus ihrer bayrischen Heimat kochen.

TV-Star und Sternekoch Stefan Marquard nimmt mit AIDAperla Kurs auf die Metropolen London und Paris. Die Gäste dürfen sich auf verführerische Menüs für das Gourmetrestaurant Rossini, Koch-Workshops, Talks und Showcookings mit dem Vollblutkoch freuen.

Mit AIDAprima geht es vom 21. bis 28. September 2019 ab/bis Kiel auf die siebentägige Oktoberfest-Reise durch die Ostsee. Die Wiesn-Fans an Bord von AIDAperla reisen vom 28. September bis 5. Oktober 2019 ab/bis Hamburg zu den schönsten Metropolen Westeuropas.

Weitere Informationen zu den Oktoberfest-Reisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de zu finden.

