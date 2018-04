Samsung Snapshooter testen das neue Galaxy S9/S9+ auf AIDAperla

Rostock (ots) - Vom 24. bis 29. März 2018 lud AIDA Cruises 31 Samsung Snapshooter ein, an Bord des jüngsten Flottenmitgliedes AIDAperla die schönsten Urlaubsmotive mit einer der angesagtesten Smartphone-Kameras der Welt - dem neuen Samsung Galaxy S9/S9+ - festzuhalten.

In der Snapshooter Community haben sich Instragram-Fotografen zusammengeschlossen, die mit authentischen Bildwelten ihre persönlichen Geschichten und Erlebnisse erzählen. Zur Markteinführung des neuen Samsung Smartphone Galaxy S9/S9+ erhielten die Fotografen die Möglichkeit, auf einer gemeinsamen Reise von Hamburg über Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam die Metropolen Westeuropas zu erkunden und ihre Erlebnisse mit dem neuen Smartphone festzuhalten.

Zum Beginn der Reise erhielten die Fotokünstler die Möglichkeit zu großartigen Aufnahmen über Hamburgs Hafen. Ein Sektempfang bei Abendstimmung und das Schwesterntreffen mit AIDAcara rundeten den Start der Metropolenreise an Bord von AIDAperla ab. Von Hamburg führte die Reise in die Nordsee. Ein erster entspannter Tag auf See bot reichlich Zeit das Schiff in all seinen Facetten kennenzulernen und erste spannende Aufnahmen auf Instagram zu teilen.

Angekommen in der traditionsreichen Hafenstadt Southampton boten sich den Bloggern abwechslungsreiche Fotomotive. Die nächste Station auf der Metropolenroute war Le Havre. Auf einem Fotowalk wurden unter anderem faszinierende Gegensätze der Hafenstadt festgehalten. Sowohl in Southampton als auch in Le Havre wurden die besonderen Features des neuen Samsung Galaxy Smartphones auf unterschiedlichen Ausflügen für die Urban- und Landschaftsfotografen auf die Probe gestellt. Weitere malerische Ziele waren das pittoreske Honfleur und die Steilküste von Etretat. Von Frankreich ging es weiter nach Zeebrügge mit einer Exkursion nach Brügge. Während einer Grachtenfahrt entdeckten die Snapshooter die Stadt aus der Perspektive zu Wasser und erkundeten verträumte Ecken sowie gemütliche Gassen. Zum Abschluss der Reise ging es von Rotterdam aus auf einen Ausflug nach Amsterdam.

Wer die einmalige Atmosphäre gern einmal selbst von Deck eines AIDA Schiffes erleben möchte, kann die Kreuzfahrten ab der Hansestadt im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 buchen.

Die siebentägigen Metropolen Reisen ab/bis Hamburg sind ab 499 Euro pro Person buchbar.

