Rostock (ots) - Wer beim größten Event des Nordens auf der Meyer Werft in Papenburg am 31. August 2018 dabei sein wollte, musste schnell sein. Nur einen Tag hat es gedauert, dann waren die 25.000 Tickets für das AIDA Open Air mit spektakulärer Taufshow von AIDAnova ausverkauft.

Gemeinsam mit Hannover Concerts und Four Artists Booking, den Veranstaltern des AIDA Open Air, freut sich AIDA Cruises über das sensationelle Feedback und bedankt sich für so viel Vorfreude bei allen AIDA Fans. "Der Run auf die Tickets für diese einzigartige Veranstaltung hat selbst uns überwältigt. Es wird ein unvergesslicher Abend für alle Gäste vor Ort, an Bord der AIDA Flotte und für die Zuschauer, die den Event live über www.aida.de erleben", so Nico Röger, Geschäftsführer der Hannover Concerts GmbH & Co.

AIDA Cruises steht für mitreißendes Entertainment an Bord und großartige Events an Land. Am Taufabend wird AIDAnova vor der Werfthalle in Papenburg eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die feierliche Taufzeremonie wird von einer fulminanten Inszenierung und einem Feuerwerk gekrönt.

Ein kleines Restkarten-Kontingent ist ab Montag, den 12. März 2018, auf www.nordwest-ticket.de und www.papenburg-marketing.de verfügbar. Auf www.aida.de und den AIDA Social-Media-Kanälen wird es in nächster Zeit verschiedene Gewinnspiel-Aktionen für die heiß begehrten Tickets geben.

Wer am 31. August 2018 nicht live in Papenburg dabei sein wird, der kann die Taufe von AIDAnova live auf www.aida.de erleben. Selbstverständlich wird AIDA Cruises diese einmaligen Momente auch mit seinen Gästen an Bord der zwölf AIDA Schiffe teilen.

Mehr Informationen auf www.aida.de/aidanova. Die Reisen von AIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.

Rostock, 10. März 2018

