AIDAcara dockt als erstes Schiff der AIDA Flotte "Down Under" an

Rostock (ots) - Weltpremiere für die AIDA Flotte mit Erstanlauf in Sydney / Zweite Weltreise mit AIDAaura beginnt am 7. Oktober 2018

Am Dienstagabend, den 19. Dezember 2017, erreichte AIDAcara als erstes Schiff der AIDA Flotte den Hafen von Sydney, Australien. Den Erstanlauf im Rahmen ihrer Weltreise, die in 116 Tagen zu 41 Häfen in 23 Ländern auf fünf Kontinente führt, übertrug AIDA Cruises live auf der AIDA Facebook Fan Seite. Für Gäste und Crew von AIDAcara war es dann bereits Mittwochmorgen, am 20. Dezember 2017.

Bevor das Weltreiseschiff mit rund 1.100 Gästen an Bord in der australischen Millionenmetropole anlegte, fuhr Kapitän Tommy Möller am berühmten muschelförmigen Opera House vorbei. Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel ging es dann zum White Bay Cruise Terminal mit seinem faszinierenden Blick auf die Skyline der Stadt. Den Erstanlauf "Down Under" verfolgten zahlreiche Zuschauer begeistert via Facebook.

Von Sydney aus nimmt AIDAcara am Donnerstag, 21. Dezember 2017, Kurs auf das Great Barrier Reef und Cairns, wo Gäste wie Crew am Montag, den 25. Dezember 2017, mit Santa Claus und Didgeridoo-Spielern waschecht australisch Weihnachten feiern können. Danach geht es weiter in die nördlichste Großstadt des fünften Kontinents, Darwin, welche das Weltreiseschiff am Freitag, den 29. Dezember 2017, unter anderem mit einer Krokodil-Safari willkommen heißen wird. In der Silvesternacht feiert das Schiff nördlich von Australien um 17:00 Uhr MEZ mit vier traditionellen Doppelschlägen und einer glanzvollen Silvestergala ins neue Jahr. Nicht nur Krimiautor Jörg Böhm, der in Zusammenarbeit mit AIDA Cruises den Kreuzfahrtroman "Moffenkind" verfasste, Astronomie-Experte Dr. Hartmut Renken und Comedian Thorsten Bär freuen sich auf diesen einmaligen Jahreswechsel. Auch für den Kapitän von AIDAcara, Tommy Müller, ist es ein ganz besonderes Ereignis, 2018 als erstes Schiff der Kussmundflotte einläuten zu dürfen: "Unsere Wünsche und Gedanken von See schicken wir dann als Erste voraus um die Welt für alle Gäste, Angehörigen und Crewmitglieder an Bord von AIDA."

Nach dem Neujahrstag auf den Komodo Islands (Indonesien) geht es für AIDAcara weiter nach Lomok (Indonesien), über den Äquator ins schillernde Singapur und zu den kulturellen Kostbarkeiten Langkawis (Malaysia). Auf ihrer Reise zu den faszinierendsten Zielen der Erde führt es sie dann nach Colombo (Sri Lanka) sowie Malé auf den Malediven. Mit an Bord neben Schriftsteller und Drehbuchautor Derek Meister ist Schauspieler Wanja Mues. Im Rahmen der Reihe "Prominente Lesen" stellt der gebürtige Hamburger ab Singapur seine Lieblingsbücher vor. Spannende Informationen und fundierte Hintergründe zu Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten der Traumdestinationen vermittelt Premium-Lektor Knut Edler von Hoffman, während Moderatorin und Lauftrainerin Ilka Groenewold sportbegeisterte Gäste mit Profi-Tipps und Faszien-Yoga in Form bringt. Der renommierte Gastkünstler und Entertainer Terrél Woodbury schließlich setzt mit Gesang, Tanz und Choreographie das i-Tüpfelchen auf die kommende Weltreise-Unterhaltung.

Schon im Oktober 2018 heißt es dann "Leinen los!" zur zweiten Weltreise: AIDAaura reist von Hamburg aus in 117 Tagen zu 41 Häfen in 20 Ländern auf vier Kontinenten. Bis zum 2. Februar 2019 werden viele Destinationen zum ersten Mal in der AIDA Geschichte angelaufen. Dazu zählen zum Beispiel Südafrika, Namibia, Melbourne, Tasmanien und auch die Südsee-Archipele Fidschi, Samoa und Neukaledonien.

Auf www.aidaselection.de stellt AIDA nicht nur die Reise und das Bordprogramm vor. In inspirierenden Videos und Interviews werden auch die einzelnen Länder und ihre Bewohner näher gebracht.

