Rostock (ots) - In diesen Tagen treffen die letzten Weihnachtsbäume an Bord der 12 AIDA Schiffe ein. Heute, am 20. Dezember 2017, erhielt AIDAcara in Sydney/Australien eine Anlieferung von insgesamt 13 Tannen, die die Weltreisenden an Bord fern ab der Heimat in festliche Weihnachtsatmosphäre versetzen. Am 22. Dezember 2017 werden rechtzeitig zum Fest 14 weitere Nordmanntannen an Bord von AIDAstella in Dubai angeliefert.

Alle anderen Schiffe der AIDA Flotte wurden bereits mit den beliebten Nordmanntannen aus Niedersachen versorgt. So erhielt beispielsweise das jüngste Flottenmitglied AIDAperla in Livorno/Italien 36 kleine und große Weihnachtsbäume, darunter zwei, die jeweils fünf Meter hoch sind. Die Bäume werden nun festlich geschmückt und im Theatrium, den Restaurants, den Bars und natürlich auch im Kids Club aufgestellt.

Kapitän Jens Janauscheck freut sich sehr über die weihnachtliche Lieferung für AIDAperla: "Auch für einen Seemann hat Weihnachten eine große Bedeutung. In dieser Zeit denkt man ganz besonders an die Lieben daheim und rückt als Besatzung enger zusammen. Nicht nur für unsere Gäste, auch für unsere Crew gehört eine festlich geschmückte Tanne einfach an Weihnachten dazu. Gemeinsam wollen wir ein friedvolles Fest an Bord feiern."

Der Heilige Abend wird auf allen Schiffen der AIDA Flotte mit einem Weihnachts-Dinner eingeläutet: Vom saftigen Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen über traditionellen Karpfen und Kaviarbuffet bis hin zum knusprigen Lebkuchenhäuschen serviert AIDA in den Restaurants allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Das AIDA Showensemble und die Crew sorgen anschließend bei der Weihnachtsgala für Festtagsstimmung. Beim traditionellen Liedersingen mit den Gästen und einem von den Kids einstudierten Krippenspiel wird es auch an Bord so richtig weihnachtlich.

Gerade für die Kinder und Jugendlichen haben sich die AIDA Gastgeber ein spannendes Programm ausgedacht. An Heiligabend kommt der Weihnachtsmann an Bord zur großen Bescherung. Danach gibt es sogar die Möglichkeit, im Kids Club zu übernachten. Wenn die Eltern unbeschwert den schönen Abend feiern, genießen die Kinder in kuscheliger Atmosphäre weihnachtliche Geschichten und schlummern gut behütet ein.

Alle AIDA Festtagsreisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar. Mehr Informationen sind auf www.aida.de/weihnachten zu finden.

