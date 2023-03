EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Dieses Mal digital: Mittwoch um 18 Uhr geht Anna-Nicole Heinrich auf #Präsestour/In ihrem neuen YouTube-Format "POV Aus Annas Sicht" können die Zuschauer*innen die Begegnungen der Synodenpräses ...

Hannover (ots)

Als Anna-Nicole Heinrich 2021 in das Amt der Präses der Synode gewählt wurde, reiste sie erst einmal einen Monat lang durch das ganze Land, um mit Menschen, die bisher wenig oder keinen Kontakt zur Kirche hatten, ins Gespräch zu kommen. Für ihr neues YouTube-Format "POV Aus Annas Sicht" hat Präses Heinrich diesen Austausch nun fortgesetzt. Bei den Begegnungen, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben, hat sich Anna-Nicole Heinrich mit der Kamera begleiten lassen. Entstanden sind sechs jeweils 20-minütige Videos, die in den kommenden drei Monaten auf dem Kanal http://youtube.com/@pov_aus_annas_sicht veröffentlicht werden.

"Seit Abschluss der Präsestour habe ich immer wieder von meinen spannenden Begegnungen erzählt. Noch inspirierender ist es aber, selbst mitzuerleben, was mir andere Menschen aus ihrem Leben berichten, und welche Anknüpfungspunkte sich dabei womöglich für uns als Kirche bieten." Bei den Begegnungen schildern die Gesprächspartner*innen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben geprägt haben. In der ersten Folge trifft Anna-Nicole Heinrich auf den Synchronsprecher Manuel Finke, der ihr schildert, wie er als Kind auf der Suche nach seiner Identität gemobbt wurde und heute glücklich in der queeren Community lebt. Zu den weiteren Gesprächspartner*innen zählen unter anderem ein Bestatter, ein Paralympics-Sportschütze sowie eine Klimaaktivistin.

Die Videos werden ab heute, 22. März, alle 14 Tage mittwochs um 18 Uhr veröffentlicht. Die erste Folge ist ab sofort unter https://youtu.be/krxaEaGxih8 zu sehen.

Hannover, 22. März 2023

