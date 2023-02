EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

"Sensible Seelsorge und klares, aufrichtendes Wort"

Synodenpräses Heinrich und Bischöfin Fehrs gratulieren der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus zum 60. Geburtstag

Hannover (ots)

Zum 60. Geburtstag (14. Februar 2023) der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, haben die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, und die stellvertretende Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs die Glückwünsche der Synode und des Rates der EKD übermittelt und sich für die Zusammenarbeit bedankt.

"Annette Kurschus ist eine Ratsvorsitzende, die die Hoffnungsbotschaft Jesu Christi gegen alle Krisen und Konflikte unserer Tage unverzagt hochhält. Die uns immer wieder inspiriert mit Worten des Glaubens daran, dass das, was wir erleben, nicht alles ist. Dass da noch etwas kommt. Dass wir auf das Leben zugehen, weil Gott uns nicht aufgibt", würdigt Präses Anna-Nicole Heinrich. "Mit ihrer klaren und verständlich theologischen Argumentation eröffnet sie immer wieder neue Wege, die vielen Positionen unter dem einen Dach unserer Kirche miteinander ins Gespräch zu bringen und auch Zwischentönen Raum zu geben. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr", so Heinrich in den Glückwünschen der Synode. "Für die Zukunft wünsche ich Dir, dass Du getröstet und gehalten bleibst und Dir einen langen Atem bewahrst für alles, was kommt. Mögen Freude, Zuversicht und Segen Dich begleiten."

Die stellvertretende Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs, hob in ihrer Gratulation die Feinfühligkeit und Sorgfalt hervor, mit der Annette Kurschus Menschen begegnet. Ebenso schätze sie "ihre Wortkraft, mit der sie auch in erschütternden Situationen stets den richtigen - weil aufrichtenden - Ton trifft", so Fehrs. Ihr Fundament sei dabei eine tief gegründete Frömmigkeit, die sie auch für andere tröstlich in Worte zu fassen vermag, so Fehrs über die Ratsvorsitzende. "Ich gratuliere Dir von Herzen. Und ich gratuliere uns, dass wir Dich als Ratsvorsitzende in der EKD haben - als in jeder Hinsicht kluge Theologin, die die Vielstimmigkeit des Protestantismus nicht nur aufrichtig zu schätzen weiß, sondern es auch versteht, sie zusammenzuhalten. Danke für all Deine Kraft und Deine - trotz all der vielen Arbeit - tiefe Liebe zu Deiner Kirche, danke für deine Achtsamkeit, für sensible Seelsorge und klares, aufrichtendes Wort."

Annette Kurschus wurde 1963 in Rothenburg an der Fulda geboren.

Im November 2011 wurde sie von der Westfälischen Landessynode zur Leitenden Geistlichen der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) gewählt, am 4. März 2012 ins Amt der Präses eingeführt und 2019 im Amt bestätigt. Am 10. November 2021 wurde sie von Synode und Kirchenkonferenz der EKD als Ratsvorsitzende der EKD gewählt.

Pünktlich zum 60. Geburtstag kann man der Ratsvorsitzenden der EKD, Annette Kurschus, auch auf Instagram folgen und gratulieren unter @ekd_ratsvorsitzende.

Hannover, 13. Februar 2023

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Original-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell