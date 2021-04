EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Bedford-Strohm gratuliert Jürgen Moltmann zum 95. Geburtstag

"Er gehört zu den weltweit bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts"

Hannover (ots)

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, gratuliert Professor em. Jürgen Moltmann zum 95. Geburtstag am kommenden Donnerstag, 8. April, und würdigt dessen theologisches Wirken:

"Jürgen Moltmann gehört zu den weltweit bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Bis heute gibt er seine Ideen und Reflexionen an die Jüngeren weiter. Generationen von Theolog*innen in aller Welt haben sich mit seiner Theologie aufs Examen vorbereitet. Viele von ihnen sind davon maßgeblich geprägt worden. Auch ich rechne mich dazu. Moltmanns Theologie ist eine öffentliche Theologie der Hoffnung, die das Persönliche und das Politische miteinander verbindet. Er kann über das Sterben und das Leben nach dem Tod ebenso substanziell und berührend schreiben wie über Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Gemeinsam mit seiner verstorbenen Frau, der Nestorin feministischer Theologie in Deutschland, Elisabeth Moltmann-Wendel, hat er vielen jungen Theolog*innen das Tor zur Welt geöffnet.

In alledem ist Jürgen Moltmann immer zuerst Mensch geblieben. Für mich ist er zugleich Freund und Wegbegleiter. Ich danke Gott an diesem Tag für die 95 Jahre Segen, die er auf Jürgen Moltmanns Leben gelegt hat und für all den Segen, der aus seinem Leben für so viele Menschen erwachsen ist, zu denen ich mich auch zählen darf."

Jürgen Moltmann wurde am 8. April 1926 in Hamburg geboren. Ab 1952 war er Pastor in Bremen sowie Studentenpfarrer. Nach Stationen an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und der Universität Bonn lehrte er von 1967 bis zu seiner Emeritierung 1994 als Professor für Systematische Theologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Hannover, 7. April 2021

Pressestelle der EKD

Annika Lukas

Original-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell