Wenn der Nachwuchs Neues wagt

Familienurlaub macht Kinder stark

Gesunde, fröhliche und starke Kinder wünschen sich alle Eltern. Einen wichtigen Beitrag zur kindlichen Entwicklung leistet der Familienurlaub, denn die gemeinsamen Erlebnisse auf Reisen stärken das Selbstbewusstsein der Sprösslinge. Das ist ein Ergebnis des Family Holiday Insider* von FeWo-direkt®, für den mehr als 7.000 Familien aus Europa zum Einfluss von Urlaub auf das Wohlbefinden der Familie befragt wurden. Knapp ein Drittel der Eltern bestätigen, dass ihre Kinder auf Reisen mutiger und abenteuerlustiger werden. Fast genauso viele geben an, dass ihre Kleinen sich im Urlaub zu richtigen Entdeckern entwickeln. Eine Erkenntnis, die auch Familienexpertin Nora Imlau im neuen FeWo-direkt-Podcast "Mit Kind und Koffer" teilt.

Es sind die positiven Erlebnisse während der Familienferien, die Kinder stark machen und die sie prägen. "Kinder finden es unheimlich spannend, eine neue Welt zu entdecken", sagt Familienexpertin Nora Imlau. "Gleichzeitig wachsen sie durch die unbekannte Umgebung und die neuen Eindrücke im Urlaub auch immer ein bisschen über sich selbst hinaus. Das erste Mal mit einer Fähre fahren, neue Bekanntschaften schließen oder auf Tuchfühlung mit den Kühen auf dem Bauernhof gehen - solche Erfahrungen sind extrem wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung."

Mutige Entdecker mit familiärem Sicherheitsnetz

Der Rückhalt der Eltern ermutigt den Nachwuchs zusätzlich, weiß Nora Imlau: "Mit den Eltern ist auf Reisen auch immer ein Stück Zuhause dabei. Sie sind für die Kinder der sichere Hafen, der ihnen Halt und Unterstützung bietet." Diese Balance aus Sicherheit und Abenteuer lässt Kinder regelrecht aufblühen. Sie entwickeln eine unbändige Neugierde, trauen sich mehr und gehen dadurch - auch im Alltag - selbstbewusster durch die Welt.

Kinder wachsen an Herausforderungen

Einen zusätzlichen Anstoß können Eltern ihrem Nachwuchs geben, indem sie den Kleinen gewisse Aufgaben übertragen, die sie Zuhause bisher noch nicht erledigen konnten oder durften. "Kinder haben ein unheimliches Bedürfnis selbst wirksam zu werden", erklärt Nora Imlau. "Sie wollen Einfluss auf das Familienleben nehmen und eigene Ideen beisteuern. Ein Urlaub, den man gemeinsam plant, erlebt und nachbereitet, ist eine großartige Gelegenheit für Kinder, diese Selbstwirksamkeit in einem sicheren Rahmen zu erleben."

Schon im Grundschulalter können die Sprössling Verantwortung übernehmen. Nora Imlau verrät im neuen FeWo-direkt-Podcast "Mit Kind und Koffer", dass ihre Kinder schon häufiger den Ferienspeiseplan erstellt haben: "Natürlich kann man auch bestimmte Bedingungen einbauen und vorgeben, dass es zumindest an jedem zweiten Tag etwas mit Gemüse geben muss." Ältere Kinder kann man laut der Familienexpertin getrost auch die Unternehmungen planen lassen - immer unter der Voraussetzung, dass für alle Familienmitglieder etwas dabei ist. "Jeder kann dann seine Leidenschaft einbringen und das macht Kinder unheimlich stolz."

Ein Urlaubspodcast für Familien

"Mit Kind und Koffer" ist der neue Podcast von FeWo-direkt mit Familienexpertin Nora Imlau und dem Online-Magazin Reisevergnügen zum Thema Familienurlaub im Ferienhaus. Die erste Folge ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. In insgesamt vier Folgen spricht Nora Imlau über Urlaubsplanung, Unterkunftswahl und Erwartungsmanagement und gibt wertvolle Tipps für den Urlaub mit den Kleinsten, Teenies und den Mehrgenerationenurlaub mit den Großeltern.

