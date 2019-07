Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint ehrt das Gedenksymbol von Neufundland und Labrador mit einer Vergissmeinnicht-Silbermünze

St. John's, Neufundland (ots/PRNewswire)

Zum jährlichen Memorial Day (Gedenktag) in Neufundland und Labrador erinnert die Royal Canadian Mint (Königliche kanadische Münzstätte) mit einer feinen silbernen Vergissmeinnicht-Sammlermünze an die Veteranen und Gefallenen der Ersten Weltkriegs aus der Provinz. Die Mint enthüllte diese Münze heute stolz bei einer Zeremonie, die von der ehrenwerten Judy M. Foote, Vizegouverneurin von Neufundland und Labrador, im Government House in St. John's, Neufundland, ausgerichtet wurde.

"Ich fühle mich geehrt, die Gastgeberin der Zeremonie zur Enthüllung der silbernen Vergissmeinnicht-Gedenkmünze der kanadischen Münzstätte zu sein", sagte die Vizegouverneurin."Diese Münze, die unsere volle Wertschätzung hat, zeigt das Karibu, das Emblem des königlich neufundländischen Regiments, sowie die Vergissmeinnicht-Blume, die eine besondere Bedeutung für Neufundländer und Labradorer hat und im Gedenken an jene Soldaten getragen wird, die im Weltkrieg gedient haben."

"Die Münzprägeanstalt ist stolz darauf, die Tapferkeit und das Opfer der Soldaten des Königlichen Neufundland-Regiments schon auf früheren Münzen zum Gedenken an die Schlacht von Beaumont-Hamel anerkannt zu haben, was die Tradition begründete, in Neufundland und Labrador jeden 1. Juli einen Gedenktag zu begehen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint."Heute freuen wir uns, eine Münze hinzuzufügen, die dem Vergissmeinnicht gewidmet ist, dem einzigartigen Symbol des Gedenkens in der Provinz, das allen Männern und Frauen Respekt zollt, die im Weltkrieg ihr Leben riskierten oder ihr Leben zur Verteidigung unserer Werte gaben und dies auch heute noch tun."

Der kanadische Künstler Derek C. Wicks entwarf die Münze, die aus 99,99 % reinem Silber besteht und eine Spur von Vergissmeinnicht-Blumen zeigt, die entlang der zerklüfteten Küste und um das Karibu-Emblem des Royal Newfoundland Regiments angeordnet sind. Der Karibu blickt symbolisch nach Osten in Richtung Beaumont-Hamel, als Hommage an die tragische Schlacht vom 1. Juli 1916, derer man jedes Jahr in Neufundland und Labrador gedenkt. Die Vorderseite zeigt ein lasergraviertes Muster von Vergissmeinnicht und das Bildnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt.

Die 20-Dollar-Vergissmeinnicht-Münze von 2019 aus feinstem Silber wurde in einer begrenzten Zahl von 5.000 Stück geprägt und ist im Einzelhandel für 99,95 EUR erhältlich. Sie können sie bestellen, indem Sie die Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada und 1-800-268-6468 in den USA kontaktieren, oder online auf der Website www.mint.ca. Die Münze ist außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.

Bilder dieser Münze finden Sie unter https://www.dropbox.com/sh/rjavk5z97phs1iu/AACfc4l3k2_w3rJztwoK-G-Ca?dl=0

