Die Royal Canadian Mint zeigt das berühmte Schiff des Entdeckers John Cabot, um die 70 Jahre seit dem Beitritt Neufundlands und Labradors zur Konföderation zu feiern

Die Royal Canadian Mint ist stolz darauf, eine beeindruckende neue Silbermünze herauszugeben, die das Design des Silberdollars von 1949 wieder aufgreift. Sie feiern damit die Transformation von Neufundland und Labrador aus britischen Kolonien zur neuesten Provinz Kanadas vor 70 Jahren. Diese Münze zeigt die Matthew, das Segelschiff, mit dem der unerschrockene europäische Entdecker John Cabot 1497 zu den Ufern Neufundlands segelte. Als der Meistergraveur Thomas Shingles die Rückseite dieser Münze zum ersten Mal handgravierte, wurde sie mit ihrem anmutigen und sorgfältigen Design zu einem sofortigen Klassiker. Jetzt kann man sie noch mehr in der Größe einer 5 Unzen schweren, 99,99 % reinen Silbermünze genießen, auf deren Vorderseite, wie auf dem Original, Seine Majestät König Georg VI. abgebildet ist. Diese Spezialmünze sowie mehrere andere fein gearbeitete Sammlerstücke sind ab heute zum Kauf erhältlich.

Auf den vier quadratischen Münzen aus dem 2019-Feinsilbermünzset (3 $) "The Elements" finden Sie pure Kreativität. Jede Münze, die von der Künstlerin Rebecca Yanovskaya aus Toronto entworfen wurde, zeigt eines der Elemente: Feuer, Luft, Erde und Wasser. Diese Münzserie wurde erstmals auf Anregung eines Mitglieds des Mint's Masters Club (ein von der Royal Canadian Mint verwaltetes Treueprogramm), Herrn Bernard Dumais aus Lévis, QC, inspiriert. Jede der Münzen wird durch ein Motiv aus roten, gelben, braunen und grünen Ahornblättern ergänzt, das an jedes Element erinnert. Zusammengesetzt bilden die Münzen ein kreisförmiges Bild, das den Zyklus der wechselnden Jahreszeiten Kanadas darstellt.

Eine weitere historische Münze tritt mit der 2019-Feinsilbermünze (100 $) - "40th Anniversary of the Gold Maple Leaf" - in den Vordergrund. Das charakteristische Design einer der beliebtesten Goldanlagemünzen der Welt ist getreu auf einer doppelt-geprägten Münze erhalten, deren zentrales Design in die Oberfläche der Münze eingelassen ist: ein Zuckerahornblatt auf der Rückseite und das Abbild Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. auf der Vorderseite. Als zusätzliche Hommage an die Goldmünze, die damit honoriert wird, wird das Bild des Ahornblattes selektiv vergoldet.

Sonstige Münzen, die in diesem Monat angeboten werden:

- Die 2019-Feinsilbermünze (20 $) - "Canadian Fauna: The Fox", entworfen von dem Künstler W. Allan Hancock aus Saltspring Island, BC - Die 2019-Reingoldmünze (250 $) - "Eternal Blessing Pysanka", eine ostereiförmige Münze mit einer symbolisch reichen Gravur einer mehrstufigen ukrainischen Kirche des Torontoer Künstlers Dave Melnychuk - Die 2019-Feinsilbermünze (20 $) - "Hatching Hadrosaur", entworfen vom renommierten Paläokünstler Julius Csotonyi - Die 2019-Feinsilbermünze (100 $) - "Canadian Maples", eine 10 Unzen schwere, 99,99 % reine Silbermünze, deren gravierte Ahornblattzweige an Kanadas frühe Prägungen erinnern - Die 2019 "Special Wrap Roll Collection - First Strikes", die Rollen jeder der aktuellen kanadischen Stückelungen enthält - Die 2019-Feinsilbermünze (5-Unzen) - "Big Coin Series": 5-Cent-Münze - Die 2019-Feinsilbermünze (3 $) - "Celebrating Canadian Fun and Festivities", die dieses Jahr die Ahornsyrupverkostung zeigt, entworfen von Steve Hepburn und - die 2019-Feinsilbermünze (5 $) aus der Sternzeichenserie: Widder, entworfen von Jori Van Der Linde.

Prägungen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte "Shop" auf der Website http://www.mint.ca.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser globales Netzwerk von Händlern und Distributoren erhältlich, einschließlich der teilnehmenden Filialen der Canada Post.

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter http://www.mint.ca.

