Die Royal Canadian Mint trumpft in ihrer Februar-Sammlung mit einer neuen Silbermünze zu Ehren der Fluglegende Billy Bishop

In diesem Monat erzählt die Royal Canadian Mint eine Geschichte des Heldenmuts in den Schlachten des Krieges mit einer Hommage an das kanadische Fliegerass des Ersten Weltkriegs, Billy Bishop. Diese Feinsilbermünze setzt die stolze Tradition der Mint fort, die Erinnerung an die heldenhaften Männer und Frauen in der Militärgeschichte Kanadas zu bewahren.

Der vor 125 Jahren geborene talentierte Pilot aus Owen Sound, Ontario, konnte 72 Kills als Rohal Flying Corps-Kampfpilot im Ersten Weltkrieg verzeichnen. Er wurde mit dem Victoria-Kreuz für seinen Einhandangriff auf einen deutschen Luftlandeplatz am 2. Juni 1917 nahe Cambrai, Frankreich, ausgezeichnet. Sein Bekanntheitsgrad wuchs weiter, nachdem er, so wird angenommen, den berüchtigten Baron Manfred von Richthofen - bekannt als der Rote Baron - abgeschossen hatte.

Geschwaderkommandeur Bishop wird mit diesem eingravierten Farbportrait des Piloten und seines Flugzeugs, einer Nieuport 17, geehrt, die er liebevoll "Little Daisy" nannte. Diese Münze ist jetzt zusammen mit vielen neuen aufregenden Andenken käuflich.

Die Mint eröffnet ein weiteres Kapitel der Geschichte mit der ersten Serie aus 2019-Münzen, die das100-jährige Bestehen der kanadischen Eisenbahn (CN Rails) feiern: eine reine Goldmünze im Wert von 200 USD, entworfen von dem Künstler Tony Bianco. Die Rückseite zeigt drei Lokomotiven, die bedeutende Abschnitte in den ersten 100 Jahren der Eisenbahn dokumentieren. Ein Ring aus Bahnschienen umrahmt die Landkarte Kanadas, die die kanadische Eisenbahn von Küste zu Küste durchquerte und somit eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Landes spielte.

Weniger bekannte Stücke aus Kanadas numismatischer Vergangenheit werden im 2019-Feinsilberset aus 2 Münzen - "Royal Canadian Minto Lore (Überlieferungen): Back to Concept" zum Leben erweckt. Dieses Set aus zwei beeindruckenden 2-Unzen-Silbermünzen zeigt die Originalvorlage des Künstlers Emanuel Hahn für die Einführung des kanadischen Voyageur-Silberdollars und der Karibu-25-Cent-Umlaufmünze vor über 80 Jahren. Es überrascht vielleicht einige zu erfahren, dass unsere 25-Cent-Münze eine Gravur des Sternzeichens Großer Wagen über dem Bild unseres wohlbekannten Karibus hätte enthalten können.

Zu Ehren der Kanadier mit isländischem und skandinavischem Erbe, die hauptsächlich in der Provinz Manitoba stark vertreten sind, bringt die Mint eine Serie aus Feinsilbermünzen, selektiv vergoldet, heraus, die die nordischen Götter feiern. Die erste dieser vom Alexandra Lefort entworfenen Münzen zeigt Thor, den nordischen Gott des Donners. Sein berühmter Hammer, sein Gürtel und die Eisenhandschuhe sind vergoldet. Zwei weitere legendäre Figuren der nordischen Mythologie werden 2019 präsentiert.

Die folgenden Neuerscheinungen vervollständigen diese aufregende Münzsammlung:

- Das 2019-Feinsilberset zum 75sten Jahrestag des D-Days, mit einem vergoldeten Silberdollar, der von Tony Bianco entworfen wurde. - Das 2019-Hochglanz-Münzenset "Pileated Woodpecker" (Helmspecht), entworfen von dem Künstler Jean-Charles Daumas. - Die 2019-Feingoldmünze (2.500 USD) mit dem "Great Seal of the Province of Canada" (1841-1867), das aus einem Kilo 99,99% reinem Gold gefertigt wurde. - Die 2019-Feinsilbermünze (50 USD) - "Maple Leaf in Motion", die von Glen Loates entworfen wurde und erstmals eine Kombination aus rosa und gelber Vergoldung zeigt. - Die 2019-Feinsilbermünze (10 USD) - "Maple Leaves", eine hochglanzpolierte Münze, entworfen von dem Künstler Pierre Leduc. - Die 2019-Feinsilbermünze (20 USD) - "The Canadian Flag", in einer Kombination aus Farbe und klassischem Stich, entworfen von der Künstlerin Aoifa Anctil. - Die 2019-Feinsilber-Doppelkonkavmünze (100 USD) - "Nature's Grandeur: Commanding Wolves", entworfen von Denis Mayer Jr. - Die 2019-Feingoldmünze (200 USD) - "Canadian Moose", hergestellt aus 99,999% reinem Gold und entworfen von Claude Thivierge; - Die 2019-Feinsilbermünze (50 USD) - "My Inner Nature: Grizzly Bear", eine selektiv vergoldete Münze, entworfen von der Künstlerin Caitlin Lindstrom Milne. - Das 2019-25-Cent-Münzenset "Dinosaurs of Canada", eine dreiteilige Sammlung aus Münzen mit mehrschichtiger Stahlauflage, die eine Darstellung der berühmten kanadischen Dinosaurer-Fossilien des Paläokünstlers Julius Csotonyi zeigen, präsentiert in einer farbenfrohen Mappe. - Die 2019-Feinsilbermünze (125 USD) - "The Benevolent Dragon", eine ein halbes Kilo schwere, selektiv vergoldete Münze, die das chinesische Neue Jahr mit einem "Three Degrees Creative"-Design feiert. - Die 2019-Feinsilbermünze (3 USD), die "Canadian Fun and Festivities" wie Hundeschlittenfahren feiert und - die 2019-Feinsilbermünze (5 USD) aus der Sternzeichenserien: Fische.

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf http://www.mint.ca. Abbildungen der Münzen finden Sie hier.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz aus Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen, erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf http://www.mint.ca.

