Royal Canadian Mint bringt neue exquisite plastische 3D-Münzen heraus

Ottawa, Kanada (ots/PRNewswire) - Die Royal Canadian Mint ist dafür bekannt, dass sie bei Münzdesign und -fertigung neue Wege beschreitet. Jetzt setzt sie mit mehreren beeindruckenden neuen Münzen neue Maßstäbe bei der Reliefprägung. Die 2018 $250 Fine Silver Coin - The Voyageurs, eine spektakuläre, ellipsenförmige, gewölbte 1-Kilo-Münze in extrem hoher Reliefprägung war die Idee des Münzdesigners Matt Bowen. Die dramatische Szene der furchtlosen Wegsucher, die in den frühen Tagen Kanadas den Fellhandel ermöglicht hatten, bei der Fahrt auf einem reißenden Fluss ist in unglaublicher Tiefe und Dimension wiedergegeben. Diese spektakuläre Erinnerungsmünze ist zusammen mit anderen innovativen Sammlerstücken ab heute erhältlich.

Nicht weniger atemberaubend ist die 2018 $100 Fine Silver Sculpture Coin - Superman[TM] The Last Son of Krypton, aus deren Rückseite eine vergoldete 3D-Skulptur des legendären Superhelden hervorspringt. Das 10 oz. Feinsilbermünze ist das Ergebnis einer Kollaboration zwischen dem bekannten Comiczeichner Jason Fabok und dem Münzdesigner Mathew Porter.

Auch die 2018 $50 Fine Silver Coin - Whale's Tail Soapstone Sculpture besticht durch ihre herausragende plastische Reliefprägung. Der Künstler Dave Zachary aus Winnipeg hat ein bildhauerisches Design der besonderen Art geschaffen: Die Schwanzflosse eines Buckelwals entspringt einer schimmernden, durchscheinenden blauen Emailleschicht, die das nordatlantische Meer vor Kanadas Küste förmlich spüren lässt. Unter der Wasseroberfläche sieht man die von der Münzdesignerin Cecily Mok entworfene Gravur eines Walkopfs, und das Gesamtbild ist das einer majestätischen Kreatur, die in die eisige Meerestiefe abtaucht.

Auch mit der 2018 $30 Fine Silver Coin - Dimensional Nature: Polar Bear, durch die exklusive dimensionale Bemalungstechnik der Mint eine Weltneuheit, wird ein vergleichbarer Effekt erzielt. In der Kreation des Künstlers Tony Bianco ist ein Junges auf eine Eisscholle zu sehen, das sich vorsichtig dem Wasser nähert, während seine Mutter und sein Geschwister im blauen Ozean darunter schwimmen. Eine bewegende Darstellung der Schönheit der arktischen Tierwelt.

Weitere großartige Münzen, die in diesem Monat im Shop erhältlich sind:

- Ein Paar königliche Themenmünzen, bestehend aus der 2018 $25 Fine Silver Coin - Her Majesty Queen Elizabeth II: The New Queen mit einem von Bonnie Ross gestalteten Portrait in ziselierend anmutender, extrem hoher Reliefprägung sowie der 2018 $10 Pure Gold Coin - 65th Anniversary of the Coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II; - Die 2018 $20 Fine Silver Coin - First World War Allied Forces: Great Britain, entworfen von der Künstlerin Pandora Young; - Die 2018 $25 Fine Silver Piedfort - 250th Anniversary of Tecumseh's Birth, die ein teilvergoldetes Portrait des legendären Shawnee-Häuptlings von Mary McPherson zeigt; - Das 2018 Fine Silver 4-Coin Set - Historical Currency of Canada: Playing Cards of New France, eine originalgetreue Gestaltung der Karten, die als gesetzliches Zahlungsmittel in Umlauf waren; - Das 2018 Canadian Circulation Coin Set - From Far and Wide mit einem farbigen, im Dunkeln leuchtenden 50-Cent-Stück, entworfen von Steve McPhee; - Die 2019 25-Cent Pure Gold Coin - 40th Anniversary of the Gold Maple Leaf mit Walter Ott klassischem Ahornblatt-Design auf einer doppelt datierten 0,5-Gramm-Münze; - Das 2019 Fine Silver Maple Leaf Fractional Set - A Bicentennial Celebration zur Erinnerung an den 200. Geburtstag von Königin Victoria; - Das 2019 Pure Platinum Fractional Set - 30th Anniversary of the Platinum Maple Leaf, bestehend aus 1 oz., ½, ¼, ?10 und ?20 oz. Münzen des Designers Jesse Koreck; - Die 2018 $50 Fine Silver Coin - Nature's Light Show: Moonlit Tranquility, die zweite in einer Serie von gewölbten, farbigen 5 oz. Münzen, die Derek Wicks Kunst zeigen und im Dunkeln leuchten; - Die 2018 $20 Fine Silver Coin - Canadian Mosaics: Cougar, entworfen von der Künstlerin Jori Van Der Linde; - Die 2018 $3 Fine Silver Coin - Canadian Coasts: Atlantic Coves, eine quadratische Münze der Designerin Maurade Baynton mit berühmten Wahrzeichen der östlichen Küstenlinie Kanadas; - Die 2019 $15 Fine Silver Coin - Lunar Lotus: Year of the Pig, eine von Three Degrees Creative entworfene Münze mit gewelltem Rand zur Feier des bevorstehenden chinesischen Neuen Jahrs nach dem Mondkalender. - Die 2018 $3 Fine Silver Coin - The Thirteen Teachings from Grandmother Moon: Corn Moon des Designers Frank Polson; - Die kristallverstärkte 2018 $5 Fine Silver Coin - Birthstones: October, die ein Mandala-inspiriertes Saphirdesign der Künstlerin Pandora Young zeigt; und - Das 2018 Holiday Gift Set mit einem rückseitigen Motiv auf einer speziellen 1-Dollar-Münze aus Stechpalme und Zuckerstange.

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf http://www.mint.ca. Abbildungen der Münzen finden Sie hier.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online auf http://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter http://www.mint.ca.

Pressekontakt:

Alex Reeves, Leitender Berater, Externe Kommunikation, Royal Canadian

Mint, Tel.: +1(613)949-5777, reeves@mint.ca

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/738746/Royal_Canadian_Mint_T

he_Royal_Canadian_Mint_stands_out_with_new.jpg )

Original-Content von: Royal Canadian Mint, übermittelt durch news aktuell