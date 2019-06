Superbrands Germany

Dr. Eckart von Hirschhausen und 44 Marken als "Superbrands Germany 2018/2019" ausgezeichnet

Mit dem "Superbrands Germany" Tribute Event fand das internationale Marken-Auszeichnungsverfahren gestern seinen Höhepunkt. Als Persönlichkeit des Jahres wurde der vielseitige Entertainer, erfolgreiche Autor und sympathische Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen geehrt. Die Gala fand zum ersten Mal im historischen Meistersaal am Potsdamer Platz in Berlin statt.

Eine 22-köpfige hochrangige Jury hatte in einem aufwendigen Bewertungsverfahren die besten und stärksten Marken Deutschlands gewählt.

Dr. Eckart von Hirschhausen - "Superbrands Germany Persönlichkeit 2018/2019"

Er ist Deutschlands bekanntester Arzt und einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren, beliebter Moderator und sympathischer Entertainer und verbindet medizinische Inhalte mit Humor sowie nachhaltigen Botschaften: Dr. Eckart von Hirschhausen. Als Highlight des Abends wurde er während der gestrigen Gala als "Superbrands Germany Persönlichkeit" geehrt.

Damit ist Dr. Eckart von Hirschhausen "in bester Gesellschaft": Auch Franz Beckenbauer, Boris Becker, Iris Berben, David Garrett und Wotan Wilke Möhring wurden in den vergangenen Jahren bereits ausgezeichnet.

Die Laudatio auf Hirschhausen hielt Christian Krug, Chefredakteur Neue Geschäftsfelder bei Gruner + Jahr, der 2018 als Chefredakteur des "Stern" das Magazin "STERN GESUND LEBEN" mit dem "Doktor der Nation" auf den Markt gebracht hatte. Er betonte: "Ohne Eckart von Hirschhausen gäbe es heute in der Prime Time des deutschen Fernsehens noch immer keine Medizin-Themen - und diese ohne erhobenen Zeigefinger". Hirschhausen erhalte die Auszeichnung "für seine unnachahmliche Mischung als Humor, Heilen und Haltung", die er aktuell vor allem bei seinem Einsatz für den Klimawandel zeige.

Dr. Eckart von Hirschhausen erhielt Standing Ovations für seine Dankesrede, in der er an die anwesenden Vertreter der ausgezeichneten deutschen Marken und Unternehmen appellierte: "Wir haben keinen Plan B, weil es keine Erde B gibt. Seien Sie Teil der Lösung!"

Sonderpreise für Aktion Deutschland Hilft und Deutsches Rotes Kreuz

Wie in den Verfahren zuvor wurden auch dieses Mal zwei Organisationen mit Ehrenpreisen ausgezeichnet: die Aktion Deutschland Hilft und das Deutsche Rote Kreuz. Die Laudatio hielt in Vertretung von Bundesminister Dr. Gerd Müller Ministerialdirigent Dr. Bernhard Felmberg vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. der in seiner Laudatio den unschätzbaren Wert und die Verdienste beider Hilfsorganisationen hervorhob.

Großformatiges Buch der Superbrands Germany 2018/2019

Norbert Lux, Managing Director Superbrands Germany, stellte am Abend auch das neue Buch der "Superbrands Germany" vor, das auf 128 Seiten alle ausgezeichneten Marken präsentiert und mit Grußworten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, geehrt wird. Auch die 22 Jury-Mitglieder werden vorgestellt. Fachbeiträge sowie die Vorstellung der Kooperationspartner runden den Buchinhalt ab.

Über Superbrands:

Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 24 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in 89 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Das Verfahren fand nun bereits zum achten Mal in Deutschland - seit 2004 - statt. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Errungenschaften und Leistungen in einzigartiger Weise geehrt.

Ausgezeichnete Superbrands Germany 2018/2019:

adidas ALNO Alpina Aral ASKLEPIOS Avery Zweckform BACARDI BIG Bobby Car Bitburger BUNTE CARGLASS cewe CosmosDirekt DAK-Gesundheit Deutsche Bank E.ON eprimo FC Bayern München Fissler Ford HÖRZU HUK-COBURG Jura Katjes LAMBERTZ Landliebe LECHUZA Lindner Hotels & Resorts Miele n-tv playmobil Poggenpohl Postbank Ratiopharm RTL s.Oliver Stiebel Eltron Telekom Vaillant VARTA Weber Wüstenrot

Jury der Superbrands Germany 2018/2019:

Andrea Albrecht (Leo Burnett GmbH) Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) Rainer Barth (DIE PREUSSEN- THE BRAND CONSULTANTS) Jochen Beckmann (Funke Mediengruppe GmbH & Co. KGaA) Hans-Christian Biedermann (SpecialKey Ltd.) Cornelia Dienstbach (Mediengruppe RTL Deutschland GmbH) Constantin Dudzik (Scholz & Friends Group) Helmut Fleischer (Helmut Fleischer Consulting GmbH) Robert Halver (Baader Bank AG) Prof. Dr. Paul Lange (Partner der Kanzlei Siebeke Lange Wilbert) Fritz Lietsch (ALTOP Verlags- und Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte) Stephan Moritz (MOKOH Music GmbH) Robert Perl (IMPACT IRC) Christoph Pietsch (DDB Group GmbH) Christian Rätsch (SAATCHI & SAATCHI GMBH) Anke Rippert (EMOTION Verlag GmbH) Boris T. Schepker (MARKENFILM BERLIN) Elke Schneiderbanger (ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH) Dietrich Schulze van Loon (ORCA van Loon Communications GmbH) Edith Stier-Thompson (news aktuell GmbH) Dr. Kai-Marcus Thäsler (Posterscope Deutschland GmbH) Tobias Weitzel (BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH)

