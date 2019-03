Astea International Inc.

Astea International sponsert die Kundendienstkonferenz "Field Service Summit UK 2019"

Horsham, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Astea organisiert Diskussionsrunde zum Thema "Wie müssen sich führende Dienstleister an die veränderte Welt des Kundendienstes anpassen?"

Astea International Inc., ein führender und globaler Anbieter von Kundendienstmanagement- und Mobilitätslösungen, gab heute seine Teilnahme an der 4th Annual Field Service Summit UK 2019-Konferenz bekannt, die am Mittwoch, 3. April 2019 in Coventry, Vereinigtes Königreich stattfindet.

Das Thema der Konferenz lautet "Nachhaltige Serviceerfahrung für Ihre Kunden" - genau dieses Ziel verfolgt Astea mit seiner Kundendienstmanagement- und Mobilitätsplattform für Kundendienstanbieter. Astea wird auf der Konferenz seine preisgekrönte Alliance Enterprise(TM)-Plattform live demonstrieren. Mit dieser Plattform können Kundendienstanbieter die Kundenerfahrung über den gesamten Servicelebenszyklus priorisieren und reibungslos mit den Kunden auf die persönliche, intelligente und mobile Weise kommunizieren, die diese erwarten.

Als Hauptsponsor organisiert Astea während der Veranstaltung zudem vier Diskussionsrunden zum Thema "Wie müssen sich führende Dienstleister an die veränderte Welt des Kundendienstes anpassen?". Der EMEA-Geschäftsführer von Astea, John Hunt, wird mit einem Astea-Kunden, APT-SKIDATA, darüber diskutieren, wie führende Serviceanbieter sich anpassen müssen, um die veränderten Anforderungen der anspruchsvollen Kunden von heute zu erfüllen.

"Serviceanbieter stehen einer neuen Realität gegenüber, die sich mit einem Wort zusammenfassen lässt - Veränderung. Heute wird nicht nur die Leistung anhand neuer KPIs wie z. B. der Kundenzufriedenheit gemessen, sondern auch die Mitarbeiter und die Rolle der Außendienstler hat sich grundlegend geändert", erklärt John Hunt. "Wenn Serviceanbieter ihre Vorstellungen, Prioritäten und ihren Gesamtansatz nicht auf moderne Servicebereitstellung abstellen, werden die von ihnen geführten Unternehmen ein großes Problem mit ihrer Relevanz haben."

Als weltweit führender Anbieter in der Kundendienstbranche ist Astea International als Sponsor, Aussteller und Sprecher bei allen bekannten Veranstaltungen, Messen und Konferenz zum Thema Kundendienst auf der ganzen Welt präsent. Unter Astea.com/resources/events/ erfahren Sie, welche Kundendienstkonferenzen wir 2019 sponsern.

Informationen zu Astea International

Astea International ist ein führender und globaler Anbieter von Kundendienst- und mobilen Personalmanagementlösungen für die Eckpfeiler des gesamten Kundendienst-Lebenszyklusmanagement: Kundenverwaltung, Servicemanagement, Assetmanagement, Vorwärts- und Rückwärtslogistikmanagement sowie Management und Optimierung von mobilem Personal. Mithilfe der Astea-Technologie erzielen die besten serviceorientierten Unternehmen der Welt höhere Gewinne und sorgen durch proaktive Kommunikation für einen Ausgleich von Kundenzufriedenheit und Servicelevels. So gewährleisten sie reibungslose, konsistente und hoch individuelle Erfahrungen an jedem Berührungspunkt in der Kundenbeziehung. Die Lösungen von Astea vereinen Prozesse, Menschen, Teile und Informationen, sodass sich das gesamte Unternehmen darauf konzentrieren kann, auf den hart umkämpften globalen Märkten einen nachhaltigen Wert zu schaffen.

www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.

© 2019 Astea International Inc. Astea und Alliance Enterprise sind Marken der Astea International Inc.

