Astea International gibt die Markteinführung von Alliance Enterprise(TM) bekann - der neuesten Version seiner preisgekrönten Alliance Plattform für Außendienstmanagement und Mobilität.

Horsham, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Alliance Enterprise bietet Unternehmenstechnologie zur Vereinheitlichung des immer komplexer werdenden Service-Ökosystems

Astea International Inc., ein weltweit führender Anbieter von Außendienstmanagement- und Mobilitätslösungen, gab heute die Markteinführung von Alliance Enterprise(TM) bekannt, der neuesten Version seiner preisgekrönten Alliance Plattform für Außendienstmanagement- und Mobilität. Alliance Enterprise eröffnet der Außendienstbranche eine völlig neue Sichtweise darauf, wie eine Technologie auf Unternehmensebene das immer komplexere Ökosystem, in dem dienstleistungsorientierte Unternehmen operieren müssen, vereinheitlichen kann.

"Alliance Enterprise ist viel mehr als eine neue Version einer der leistungsfähigsten Außendienstanwendungen der Branche", sagt David F. Giannetto, Chief Operating Officer bei Astea International. "Es ist der Übergang unserer Technologie zu einer Plattform, mit der unsere Kunden ihre Arbeitsabläufe optimieren können, um ein einzigartiges Kundenerlebnis zu schaffen, sich frei in jede andere Umgebung zu integrieren, nahtlos und konsistent mit Kunden und Interessengruppen über nahezu jedes Medium zu interagieren und dies mit einem neuen Toolset, das keine technischen Fähigkeiten erfordert. Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, die Leistung aller Mitarbeiter - Angestellten, Leiharbeitnehmer und vorübergehend Beschäftigter - bei jeder Art von Dienstleistungstätigkeit während des gesamten Lebenszyklus zu maximieren. Die Plattform informiert Endkunden automatisch über den Status ihrer Serviceaktivitäten und hilft dem Management, die Leistung des Unternehmens sofort zu verstehen."

Leistungsstarke Arbeitsabläufe und Integrationsfunktionen für mehr Agilität.

Alliance Enterprise bietet technisch nicht versierten Benutzern leistungsstarke Funktionen über eine neue Engine für Prozessabläufe, die grafische Drag-and-Drop-Funktionen zur Änderung von Anwendungsworkflows bietet. Dieses neue Tool kann von jedem Benutzer eingesetzt werden, um flexible und agile Geschäftsprozesse zu erstellen, die eine Vielzahl von Anforderungen wie Integration, Multi-Channel-Kommunikationsautomatisierung und Serviceeskalationen erfüllen. Diese benutzerdefinierten Workflows ermöglichen es Unternehmen, eine einzigartige Kombination von Prozessen zu erstellen. Diese spiegelt die vielschichtigen Aspekte der Kundenbetreuung, des Kostenausgleichs gegenüber den Verpflichtungen auf Serviceebene, der Analyse von Erfahrungen ihrer Kunden und der Rentabilitätskontrolle wider.

"Ich bin von der neuen Version der Komplettlösung von Astea für Serviceunternehmen, insbesondere von der verbesserten und benutzerfreundlichen Prozessablauffunktionalität sehr beeindruckt", sagte Greg Gibbs, Vice President of Global Customer Transformation beim Service Council, einer globalen Service-Community mit 150.000 Service-Führungskräften auf sechs Kontinenten. "Astea hat alles in einer intuitiven zu bedienenden Anwendung zusammengeführt."

Alliance Enterprise setzt ebenfalls auf diese Workflow-Tools, um eine nahtlose Integration in die bestehende IT-Umgebung zu schaffen. Es erlangt damit die Flexibilität, mit einer Vielzahl von verschiedenen Informationsquellen zu interagieren. Die Plattform kann dann Workflows ohne menschlichen Eingriff auslösen, um mehr Effizienz zu schaffen und den Mitarbeitern Zugriff auf alle Informationen zu bieten, die sie für eine proaktive und datengestützte Entscheidungen benötigen.

Verbesserte Funktionen für das Kunden-Self-Service-Management

Die kundenorientierte Designphilosophie von Alliance Enterprise ermöglich es Serviceunternehmen, die steigenden Anforderungen ihrer Kunden an eine mobile Echtzeit-Teilnahme am Servicebereitstellungsprozess zu erfüllen.

"Mit Alliance Enterprise können Dienstleistungsunternehmen eine umfassende Self-Service-Management-Funktionalität anbieten, die ihren Kunden die gewünschte Transparenz und Kontrolle ermöglicht", sagte Emily Hackman, Director of Global Marketing bei Astea International. "Über das Alliance Kundenportal und die mobile App erhalten Kunden On-Demand-Zugriff auf eine ganzheitliche Sicht ihrer Servicebeziehung, so dass sie ihre Serviceanforderungen schnell und präzise umsetzen können. Dieses höhere Niveau an intelligentem und sofortigem Self-Service ist bequem, mobil und entspricht der Art und Weise, wie Kunden mit ihrem Dienstanbieter interagieren wollen."

Intelligente Terminplanung, die alle wichtigen Personen und Teile effizient miteinander vernetzt

Alliance Enterprise gilt seit langem als eine der mathematisch intelligentesten Optimierungs-Engines für die Planung im Außendienst und erweitert diese Planungsfunktion durch die Integration mit FedEx® und UPS®, um die Liefertermine für Ersatzteile mit den Ankunftsterminen der Techniker abzustimmen. Darüber hinaus erstellt das Planungsmodul von Alliance Zeitpläne, die die realen Situationen berücksichtigen, mit denen Ihre Techniker und Kunden täglich konfrontiert werden. Es ist in Microsoft Outlook® integriert, um die individuelle Abwesenheit von Technikern bei der Erstellung von Zeitplänen zu berücksichtigen. Außerdem ermöglicht es Endkunden, Termine über die mobile Alliance Self-Service-Anwendung oder das Webportal zu planen.

Schlanke, webbasierte Benutzerschnittstelle, die auf Konfigurierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist

Alliance Enterprise bietet ein neues, übersichtliches und hochgradig konfigurierbares Erscheinungsbild, mit dem Benutzer eine optimierte Benutzererfahrung schaffen und ihre Aufmerksamkeit auf die für Ihre Arbeit relevanten Informationen richten können. Eine verbesserte Benutzerzufriedenheit kann zu einer besseren Akzeptanz und Einbindung von Technologien und letztlich zu einem besseren Kundenerlebnis führen.

"Die Erwartungen der Benutzer an die Benutzerfreundlichkeit sind bei Smartphone-Apps deutlich gestiegen", erklärte der Vice President of Enterprise Software bei der ARC Advisory Group, Ralph Rio. "Das neue Software-Release von Astea bietet diese hohe Benutzerfreundlichkeit im gesamten Workflow einer Serviceaktivität, einschließlich Planung, Disposition, Serviceabruf und Abrechnung. Dank verbesserter Benutzerfreundlichkeit verbessern sich auch die Unternehmens-Compliance, die Datenintegrität und das Vertrauen in die Software als Tool zur Geschäftsplanung und -optimierung."

Fordern Sie eine Online-Demo an, um mehr über Alliance Enterprise zu erfahren.

Informationen zu Astea International

Astea International ist ein weltweit führender Anbieter von Außendienst- und mobilem Personalmanagement, einschließlich aller wichtigen Elemente des Full-Service-Lebenszyklusmanagements: Kundenmanagement, Servicemanagement, Asset-Management, Forward- und Reverse-Logistikmanagement sowie mobiles Personalmanagement und -optimierung. Die Astea Technologie unterstützt die weltweit führenden serviceorientierten Unternehmen dabei, einen höheren Gewinn zu erzielen und gleichzeitig Kundenzufriedenheit und Serviceniveau durch proaktive Kommunikation zu optimieren und so an jedem Berührungspunkt der Kundenbeziehung ein nahtloses, einheitliches und hochpersonalisiertes Erlebnis zu schaffen. Die Lösungen von Astea vereinen Prozesse, Personen, Komponenten und Informationen, um das gesamte Unternehmen auf die Schaffung nachhaltiger Werte in hart umkämpften, globalen Märkten auszurichten.

www.Astea.com. Intelligenter Service. Im Unternehmenseinsatz bewährt.

© 2018 Astea International Inc. Astea, Astea Alliance und Alliance Enterprise sind Marken von Astea International Inc. Alle anderen hierin genannten Unternehmens- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt:

Emily Hackman

Director of Global Marketing

215-682-2500

ehackman@astea.com



Ansprechpartnerin für Investor Relations: Renmark Financial

Communications Inc.

Laura Welsh: lwelsh@renmarkfinancial.com

Tel.: (416) 644-2020 oder (514) 939-3989

www.renmarkfinancial.com

Original-Content von: Astea International Inc., übermittelt durch news aktuell