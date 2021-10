Greater Los Angeles Auto Show

VinFast, der erste vietnamesische Automobilhersteller, wählt die LA Auto Show® für den Eintritt in den nordamerikanischen Markt

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Vietnams erster globaler Automobilhersteller stellt auf der AutoMobility LA® 2021 völlig neue Null-Emissions-Fahrzeuge vor

Die Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende Auto- und Lifestyle-Veranstaltung, gab heute bekannt, dass VinFast - Vietnams erster globaler Automobilhersteller - seine Marke und Produkte auf der AutoMobility LA® vorstellen wird. Im Anschluss an das jährliche Branchen- und Medientreffen der LA Auto Show wird die Öffentlichkeit die Gelegenheit haben, die meistverkauften Fahrzeuge Vietnams zum ersten Mal in Nordamerika aus nächster Nähe zu entdecken und zu erleben.

Die LA Auto Show findet im wichtigsten Markt für Autokäufe und emissionsfreie Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten statt (laut JD Power 2021) und ist ein unvergleichliches Ziel für neue Autohersteller, um ihre Marken und Produkte in Nordamerika vorzustellen. Die AutoMobility LA und die LA Auto Show bieten jungen und etablierten Automobilherstellern bequeme und effektive Kanäle, um ihre Zielgruppen zu erreichen, darunter Investoren, Meinungsbildner, Medien, politische Entscheidungsträger und Kunden. Jede neue Marke, die in den nordamerikanischen Markt eintritt, hat die Auto-Shows genutzt; VinFast ist die jüngste in einer Reihe von mittlerweile bekannten Marken, die die Plattform der LA Auto Show nutzen, um der amerikanischen Öffentlichkeit Produkte vorzustellen.

"Los Angeles und die LA Auto Show waren schon immer das Epizentrum der Automobil- und Transportinnovation", sagte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. "Aus diesem Grund haben sich Startups wie Karma, Rivian und jetzt auch VinFast für unsere globale Plattform entschieden, um ihre Marken zu lancieren und ihr Publikum kreativ, effektiv und erlebnisorientiert anzusprechen. Wir bieten neuen und alten Unternehmen weiterhin die idealen Kanäle, um ihre neuesten Innovationen vorzustellen und zu präsentieren."

Neben VinFast werden auf der LA Auto Show im November dieses Jahres mehrere neue Automobilhersteller ihr Debüt geben, darunter Fisker Inc. aus Südkalifornien, Mullen und SONDORS. Die diesjährige AutoMobility LA und die LA Auto Show sind der Zeit immer einen Schritt voraus und stellen die Elektrifizierung in den Mittelpunkt - der größte Trend, der die globale Automobilindustrie seit mehr als einem Jahrhundert verändert. Das wachsende Interesse der lokalen Verbraucher an Elektrofahrzeugen wird auf der LA Auto Show 2021 mit Testfahrten rund um den Veranstaltungsort sowie mit einem völlig neuen Indoor-EV-Testparcours, der von Electrify America betrieben wird, gewürdigt.

Le Thi Thu Thuy, stellvertretende Vorsitzende der Vingroup, berichtete: "Die weltweite Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Elektrofahrzeugen treibt unsere ständigen Bemühungen an, qualitativ hochwertige Produkte für jedermann zu entwickeln. Wir haben kräftig investiert und umfangreiche Marktforschung betrieben, um Premium-EVs zu entwickeln, die die Wünsche der weltweiten Kunden erfüllen. Die LA Auto Show ist der richtige Ort, um unsere Marke auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen, da sie den Markt für Elektroautos frühzeitig unterstützt und die Möglichkeit bietet, Entscheidungsträger und Verbraucher über die Elektrifizierung zu informieren

Auf einer Fläche von über einer Million Quadratmetern im Innen- und Außenbereich wird die LA Auto Show 2021 eine vielfältige Mischung aus Autos, SUVs und Trucks präsentieren - darunter Elektro-, Gas-, Hybrid- und Wasserstoffmodelle, die von Enthusiasten, Influencern und Käufern entdeckt, erlebt und persönlich Probe gefahren werden können.

Die LA Auto Show 2021 öffnet vom 19. bis 28. November im Los Angeles Convention Center ihre Tore für die Öffentlichkeit. Die Tickets sind jetzt im Verkauf erhältlich unter www.laautoshow.com/tickets. Bevor die Tore für die Öffentlichkeit geöffnet werden, veranstaltet die LA Auto Show vom 17. bis 18. November ihre Medien- und Industrietage, die AutoMobility LA, die ebenfalls im Los Angeles Convention Center stattfindet.

Weitere Informationen über die AutoMobility LA und die LA Auto Show, einschließlich Medien- und Brancheninformationen, finden Sie unter www.AutoMobilityLA.com und www.LAAutoShow.com.

Die AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in voller Übereinstimmung mit allen vom Los Angeles County Department of Public Health vorgeschriebenen Sicherheitsprotokollen durchgeführt.

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Als Spiegelbild ihres Standorts zelebriert die Messe die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologie und Innovation der Branche, die ein Synonym für Kalifornien ist. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die LA Auto Show, die jährlich im Los Angeles Konvention Center stattfindet, trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Konvention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und wird von ANSA Productions betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Unternehmen, die an einer Teilnahme an den kommenden Medien- und Industrietagen der LA Auto Show oder der Verbrauchermesse interessiert sind, wenden sich bitte an Terri Toennies, Präsidentin der LA Auto Show, unter terri@laautoshow.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Original-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell