Abstimmung für LA Auto Show All-New Zero-Emission Vehicle Awards jetzt öffnen

Verbraucher zur Wahl der Top Zero-Emission Vehicles eingeladen

Die Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende Veranstaltung für Automobil und Lifestyle in-Person, gab heute bekannt, dass die öffentliche Abstimmung für ihre ersten Zero-Emission Awards, THE ZEVAS(TM), nun eröffnet ist. Das Signature Awards-Programm soll mehr als 90 der neuesten emissionsfreien Fahrzeuge (ZEVs) in den Mittelpunkt stellen, die zum Verkauf angeboten oder vorbestellt werden und den kalifornischen Standards entsprechen.

Enthusiasten, Influencer und Käufer aus Los Angeles und darüber hinaus sind eingeladen, für ihre Lieblings-Zero-Emission-Fahrzeuge in neun Kategorien, einschließlich, Compact, Coupé, Crossover (oben/ unten $ 50k), Hatchback/ Van/ Wagon, Limousine (oben/ unter $ 60k), Sport Utility Vehicle, und Truck. Die Stimmabgabe ist von Dienstag, 12. Oktober, bis Mittwoch, 20. Oktober, möglich; besuchen Sie https://www.laautoshow.com/thezevas.

"Neben einer jährlichen Familientradition ist unsere Show der Ort, an dem Verbraucher entdecken und entscheiden, was ihr nächstes Fahrzeug sein wird", sagte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. "Das einzige Preisverleihungsprogramm seiner Art, THE ZEVAS, bietet den einflussreichen Teilnehmern und Fans der LA Auto Show die Möglichkeit, die Fahrzeuge auszuwählen, auf die sie sich am meisten freuen. Diesen November freuen wir uns darauf, bekannt zu geben, welche emissionsfreien Modelle unser Publikum am meisten faszinieren."

DIE ZEVAS entstanden aus dem wachsenden Interesse der Verbraucher an der Elektrifizierung. Anfang dieses Jahres befragte die LA Auto Show ihre Teilnehmer und eine überwältigende Mehrheit äußerte Interesse daran, Zero-Emission-Fahrzeuge persönlich kennenzulernen und zu erleben. Während Kalifornien und die USA auf eine emissionsfreie Zukunft hinarbeiten, misst das erste Auto-Show-Award-Programm seiner Art die Konsumentenstimmung im Top-Autokauf- und EV-Markt des Landes (gemäß JD Power 2021). DIE ZEVAS verstärken die Stimme der Käufer über die Top-Modelle in jeder Produktkategorie.

Viele der weltweit führenden emissionsfreien Fahrzeuge werden im November auf der mit Spannung erwarteten LA Auto Show zu sehen sein. Wähler können einmal pro Kategorie wählen. Die Finalisten des ZEVAS Award werden Anfang November bekannt gegeben; die Gewinner werden am 16. November bekannt gegeben. Nominierte, Finalisten und Gewinner werden am 17. November zu einer exklusiven Veranstaltung eingeladen, die die Medien- und Industrietage der AutoMobility LA-LA Auto Show feiert.

Um für THE ZEVAS zu stimmen und mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie https://www.laautoshow.com/thezevas.

Die LA Auto Show öffnet vom 19. bis 28. November im Los Angeles Convention Center ihre Tore für die Öffentlichkeit. Tickets sind ab sofort erhältlich auf laautoshow.com/tickets.

Weitere Informationen zu www.AutoMobilityLA.com und der www.LAAutoShow.com, einschließlich Medien- und Brancheninformationen finden Sie unter:

AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in jeder Hinsicht die Sicherheitsprotokolle des Los Angeles County Department of Public Health einhalten.

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Als Spiegelbild ihres Standorts zelebriert die Messe die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologie und Innovation der Branche, die ein Synonym für Kalifornien ist. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die LA Auto Show, die jährlich im Los Angeles Konvention Center stattfindet, trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Konvention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und wird von ANSA Productions betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Über THE ZEVAS

THE ZEVAS(TM) sind die offiziellen Auszeichnungen für Elektrofahrzeuge der LA Auto Show, dem landesweit wichtigsten Forum für neue emissionsfreie Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles - ZEV). Das 2021 ins Leben gerufene Award-Programm zeichnet ZEVs aus, die in verschiedenen Kategorien zum Kauf oder zur Vorbestellung erhältlich sind. Die Preisträger von THE ZEVAS werden auf der AutoMobility LA 2021, den Presse- und Fachtagen der LA Auto Show, im Los Angeles Convention Center bekannt gegeben. Weitere Informationen über THE ZEVAS finden Sie unter: https://www.laautoshow.com/thezevas.

