Greater Los Angeles Auto Show

Großer Zuspruch für Elektromobilität und Präsenzveranstaltungen in Los Angeles bestätigt

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Neue Umfrage der LA Auto Show stellt starkes Interesse an Elektrofahrzeugen fest, Kunden wollen Probe fahren, haben Kaufabsicht

Eine neue Umfrage der Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), der führenden Präsenzmesse rund um Auto und Lifestyle, bestätigt, dass die Elektromobilität für viele Einwohner von Los Angeles ganz oben auf der Agenda steht. Die überwältigende Mehrheit der Besucher der LA Auto Show-freut sich darauf, bei der mit Spannung erwarteten Veranstaltung im November mehr über Elektrofahrzeuge zu erfahren.

Die LA Auto Show befragte ihre Besucher - sowohl einheimische Neuwagenkäufer als auch Autofans aus aller Welt - im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Umfrage, um einen Einblick in den landesweit führenden Neuwagen- und EV-Markt (laut JD Power 2021) zu erhalten. Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage sind:

Mehr als 78 Prozent geben an, dass ihr Interesse an Elektrofahrzeugen in den letzten 12-15 Monaten deutlich zugenommen hat.

71 Prozent wollen in den nächsten 12-24 Monaten ein neues Auto kaufen oder leasen.

41 Prozent freuen sich darauf, auf der LA Auto Show im November die neuesten Hersteller und Modelle von Elektrofahrzeugen kennenzulernen.

35 Prozent können es kaum erwarten, EVs persönlich zu entdecken, in ihnen zu sitzen und sie Probe zu fahren.

"Die LA Auto Show spiegelt schon immer die Nachfrage auf dem Neuwagenmarkt wider", sagte Lisa Kaz, Eigentümerin und CEO der LA Auto Show. "Es gibt keine bessere Bühne als unsere für ein Publikum, dass Fahrzeuge entdecken und kennenlernen und in einer angenehmen Umgebung vergleichen möchte. Wir wissen, dass der Elektrifizierung die Zukunft gehört und die Ergebnisse unserer neuesten Umfrage bestätigen, dass die Bürger von Los Angeles stark daran interessiert sind, mehr über Elektroautos zu erfahren und darüber, wie sie ihren Lebensstil verbessern."

Nach einer zweijährigen Unterbrechung öffnet die LA Auto Show vom 19. bis zum 28. November im Los Angeles Convention Center ihre Tore für die Öffentlichkeit. Auf der diesjährigen LA Auto Show, die von Electrify America präsentiert wird, können Neugierige die neuesten Elektrofahrzeuge entdecken und auf einer 45.000 Quadratmeter großen Teststrecke Probefahrten machen und sich über die neuesten Elektromodelle der führenden Marken informieren. Mit THE ZEVAS(TM), dem neuen Award-Programm der LA Auto Show, werden die neuesten Elektrofahrzuge ausgezeichnet, die zum Kauf oder zur Vorbestellung angeboten werden.

Zusätzlich zu den reinen Elektrofahrzeugen werden auf der LA Auto Show auf einer Fläche von einer Million Quadratmetern die neuesten Benzin- und Hybridmodelle neuer und traditioneller Automobilhersteller vorgestellt Die Besucher können sich auf ein bequemes One-Stop-Shopping in einer stressfreien Umgebung freuen, und in den Innen- und Außenbereichen der LA Auto Show wird Spaß und Unterhaltung geboten. Für die diesjährige AutoMobility LA® - die Presseveranstaltung der LA Auto Show - wurden bereits eine Vielzahl von Welt- und Nordamerika-Premieren bestätigt.

Tickets für die LA Auto Show sind aktuell im Verkauf und online verfügbar bei laautoshow.com/tickets oder sie können vor Ort an Ticketautomaten per Kreditkarte erworben werden.

Die LA Auto Show wird in voller Übereinstimmung mit allen Sicherheitsprotokollen betrieben, die vom Los Angeles County Department of Public Health gefordert werden. Aktuelle Informationen und Richtlinien finden Sie unter www.LAAutoShow.com.

Informationen zur Umfrage/ Studie

Im Juni 2021 führte die LA Auto Show eine Online-Umfrage (per E-Mail) unter mehr als 50.000 ehemaligen LA Auto Show-Besuchern durch. Die Befragung setzte sich aus Multiple-Choice-, Bewertungs- und offenen Fragen zusammen.

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Als Spiegelbild ihres Standorts zelebriert die Messe die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologie und Innovation der Branche, die ein Synonym für Kalifornien ist. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die LA Auto Show, die jährlich im Los Angeles Konvention Center stattfindet, trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Konvention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und wird von ANSA Productions betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Über THE ZEVAS

THE ZEVAS(TM) sind die offiziellen Auszeichnungen für Elektrofahrzeuge der LA Auto Show, dem landesweit wichtigsten Forum für neue emissionsfreie Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles - ZEV). Das 2021 ins Leben gerufene Award-Programm zeichnet ZEVs aus, die in verschiedenen Kategorien zum Kauf oder zur Vorbestellung erhältlich sind. Die Preisträger von THE ZEVAS werden auf der AutoMobility LA 2021, den Presse- und Fachtagen der LA Auto Show, im Los Angeles Convention Center bekannt gegeben. Weitere Informationen über THE ZEVAS finden Sie unter: https://www.laautoshow.com/thezevas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Original-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell