Los Angeles Auto Show und AutoMobility LATM 2019: Zahl der Fahrzeugpremieren auf Rekordniveau

Mehr als 65 Neuvorstellungen inklusive 25 Weltpremieren an den Medien- und Fachbesuchertagen im November / BMW, Porsche und Volkswagen mit exklusiven Neuigkeiten

Die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) verzeichnet für die AutoMobility LATM eine rekordverdächtige Zahl an Fahrzeugpremieren: An den Medien- und Fachbesuchertagen vom 18. bis 21. November 2019 werden aktuell 65 Neuvorstellungen im Los Angeles Convention Center erwartet. Die Debüts erstrecken sich über alle Segmente, Preiskategorien und Antriebe, einschließlich Elektro.

Am Dienstag, 19. November, gibt die AutoMobility LA den Medien und Fachbesuchern einen Einblick in die Zukunft der Mobilität. Karma Automotive zeigt neue Fahrzeuge, innovative

Start-ups und Zulieferer wie AEye.ai oder Vulog sind mit Neuigkeiten am Start.

Am Mittwoch und Donnerstag (20. und 21. November) folgen zahlreiche weitere Fahrzeugpremieren und Hersteller-Statements zu Innovationen im Mobilitätsbereich. Unter den bislang bestätigten Neuvorstellungen während der AutoMobility LA werden 38 Prozent Weltpremieren sein, davon wiederum werden 35 Prozent Hybrid- oder Elektrofahrzeuge sein.

Bislang haben folgende Hersteller ihre Debüts zur AutoMobility LA zugesagt:

- Audi: zeigt den neuesten, vollelektrischen Audi e-tron Sportback und die neue Sportwagen-Linie des RS, einschließlich des Audi RS 6 Avant - Volkswagen: hat mehrere Neuvorstellungen bei der Pressekonferenz bestätigt, inklusive der Weltpremiere seines aktuellsten vollelektrischen Konzeptfahrzeugs sowie das Messedebüt des Atlas Cross Sport - Alfa Romeo: feiert die Premieren der 2020er Modelle der Alfa Romeo Giulia und desAlfa Romeo Stelvio - Bollinger Motors: präsentiert Messedebüts der vollelektrischen B1 (SUV)- und B2 (Pickup-Truck)-Modelle - Hyundai: zeigt Konzept- und Serienmodelle, vom konventionellen Antrieb über den Plug-in Hybrid bis zum Elektroantrieb - INFINITI: gibt das Messedebüt der limitierten INFINITI Edition 30-Linie mit der 2020er Modellfamilie Q50, Q60, QX50, QX60 und QX80 - KIA: kündigt eine Premiere im Rahmen seiner Pressekonferenz an - Lexus: hat Fahrzeugdebüts inklusive einer Weltpremiere bestätigt - Mazda: hat die Premiere mehrerer neuer und überarbeiteter 2020er Modelle bei der Pressekonferenz zugesagt - Subaru: präsentiert mehrere Fahrzeugpremieren und zwei Nordamerika-Debüts - Toyota: enthüllt während der Pressekonferenz mehrere Neuheiten mit modernen und alternativen Antriebsoptionen

"Über alle Hersteller hinweg ist Elektrifizierung weiterhin ein Megatrend", sagte Terri Toennies, Präsidentin von LA Auto Show und AutoMobility LA. "Los Angeles pflegt seine Autokultur und Umweltbewusstsein spielt dabei eine wichtige Rolle. Deswegen sind die AutoMobility LA und die LA Auto Show ideale Treffpunkte für Medien, Fachpublikum und Besucher. Hier kann jeder die neuesten und besten Verkehrsmittel für den Weg von A nach B kennenlernen."

Im Anschluss an die AutoMobility LA können die Besucher der LA Auto Show vom 22. November bis 1. Dezember an die 1.000 Fahrzeuge bestaunen. Die Hersteller bieten zahlreiche weitere Marketing-Aktivitäten an. Dazu gehören auch Testfahrten, unter anderem von Acura, Audi, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover und Tesla.

Die Anmeldung zur AutoMobility LA erfolgt unter AutoMobilityLA.com/register. Im Anschluss an die AutoMobilityLA öffnet die LA Auto Show vom 22. November bis 1. Dezember ihre Pforten für das Publikum. Tickets dafür gibt es auf LAAutoShow.com/tickets/.

Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA

Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.

2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.

Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.

Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie bei Twitter, Facebook oder Instagram. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zur Show unter http://www.LAAutoShow.com.

Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA auf Twitter, Facebook und Instagram.

