Los Angeles Auto Show: Honda Clarity ist "Green Car of the Year®" der AutoMobility LA(TM)

Die Clarity Limousine von Honda wurde vom Fachmagazin Green Car Journal bei der Technologie-Messe AutoMobility LA(TM) der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) zum "Green Car of the Year® 2018" gewählt. Das Honda-Modell setzte sich gegen fünf starke Mitbewerber durch: Honda Accord, Hyundai Ioniq, Nissan LEAF und Toyota Camry.

Sämtliche Finalisten bieten hoch-effiziente konventionelle oder alternative Antriebe, die Emissionen reduzieren, die Luft verbessern und den Benzinverbrauch verringern. Bei allen ist die Elektrifizierung Teil der Strategie.

"Die Redakteure des Green Car Journal haben seit über 25 Jahren einen speziellen Fokus auf umweltfreundliche Fahrzeuge. Wir haben gelernt, dass es schwierig ist, vorherzusagen, wie sich der Markt entwickelt", sagte Ron Cogan, Herausgeber und Verleger des Green Car Journal und von GreenCarJournal.com. "Sowohl Elektroantrieb als auch Plug-in Hybrid und Wasserstoff könnten Zukunftstechnologien sein. Honda setzt sich vom Wettbewerb ab, indem alle drei umweltfreundlichen Varianten für ein einziges Modell angeboten werden. Damit ist das Unternehmen gut für die Zukunft gerüstet."

Der Honda Clarity ist das allererste Modell, das mit seinen drei umweltfreundlichen Antrieben auf einer einzigen Plattform basiert. Diese Fahrzeugfamilie erfüllt aktuelle und zukünftige Anforderungen des Marktes. Neben dieser technischen Meisterleistung bietet der Clarity einen großzügigen und aufgeräumten Innenraum und mit Honda Sensing eine fortschrittliche Fahrerassistenz-Technologie.

"Die Auszeichnung als 'Green Car of the Year® 2018' zeigt uns, dass wir mit der Clarity-Familie in die richtige Richtung gehen", sagte Steven Center, Vizepräsident Vernetzung und Umwelt bei Honda Amerika. "Beim Clarity Fuel Cell, Clarity Electric und Clarity Plug-in Hybrid haben die Kunden die Wahl und können ohne Einschränkung in die Elektrifizierung einsteigen. Wir sind stolz darauf, dieses Versprechen mit unserer geräumigen Fünf-Sitzer-Limousine einzulösen. Mit allem Komfort, den der Kunde heute erwartet."

Neben Talkshow-Legende und Auto-Fan Jay Leno und Redakteuren des Green Car Journal besteht die Jury für das "Green Car of the Year®" aus Vertretern von Umweltorganisationen, wie Jean-Michel Cousteau, Präsident der Ocean Futures Society; Matt Petersen, Präsident von Global Green USA; Dr. Alan Lloyd, ehemaliger Vorsitzender des International Council on Clean Transportation; Mindy Lubber, Vorsitzende von CERES und Kateri Callahan, Vorsitzende der Alliance to Save Energy.

Sie bestimmen den Gewinner per Mehrheitsentscheid und berücksichtigen dabei Aspekte wie Effizienz, Leistungsmerkmale, Innovation und Bezahlbarkeit.

Das Green Car Journal wurde 1992 gegründet und ist eines der führenden US-amerikanischen Auto-Fachmedien für Auto, Energie und Umwelt. Die Auszeichnung "Green Car of the Year®" ist für das Green Car Journal ein wichtiges Instrument, um Fortschritte in der Umwelttechnologie im Automobilbereich aufzuzeigen. Viele Beiträge zum Thema umweltfreundliche Fahrzeuge bietet die Online-Plattform GreenCarJournal.com, mit einem Schwerpunkt auf Vernetzung. "Green Car of the Year®" ist eine Marke des Green Car Journal und der RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

Die seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbst beginnenden Ausstellungssaison.

2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA(TM). Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.

Die AutoMobility LA findet vom 27. bis 30. November 2017 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show.

Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 1. bis 10. Dezember 2017 für das Publikum.

Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.

Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben.

