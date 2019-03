Beckman Coulter Inc.

Neuer Procalcitonin-Assay von Beckman Coulter hilft Ärzten dabei, Patienten, bei denen das Risiko einer Progression zum septischen Schock besteht, korrekt zu identifizieren

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das umfangreichste Portfolio in der Branche für In-vitro-Diagnostiktests zur Erkennung und zum Management von Sepsis wird nun durch Access PCT verstärkt.

Beckman Coulter, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der klinischen Diagnostik, gab heute die Einführung des Access-PCT-Assays bekannt, der die umfangreiche Access-Immunassay-Produktfamilie als neuestes Produkt ergänzt. Der hochmoderne Access-PCT-Assay, der mit höchster Empfindlichkeit und Präzision bei niedrigsten Konzentrationen in Kombination mit kurzen Inkubationszeiten arbeitet, hilft Ärzten, mit Testergebnissen in weniger als 20 Minuten, bei der Risikobewertung von Patienten hinsichtlich der Entwicklung einer schweren Sepsis oder eines septischen Schocks, bzw. bei der Risikobeurteilung von ernsthaft erkrankten Patienten, bei denen die Gefahr besteht, eine schwere Sepsis oder einen septischen Schock zu entwickeln.

"Sepsis ist eine lebensbedrohliche systemische Entzündungsreaktion auf eine Infektion. Trotz des in der modernen Medizin erzielten Fortschritts ist sie nach wie vor die primäre Todesursache bei Infektionen und betrifft 26 Millionen Menschen, mit schätzungsweise 5,3 Millionen Todesfällen weltweit, pro Jahr1,2", erklärte Jeannine Holden, MD, Chief Medical Officer bei Beckman Coulter. "Es wurde festgestellt, dass zwischen den Procalcitonin-Werten im Blut und dem Schweregrad einer bakteriellen Infektion sowie einer positiven Blutkultur eine Korrelation besteht, was bedeutet, dass dieses Protein einen klinisch wertvollen Marker für die Beurteilung von Patienten mit möglicher Sepsis oder septischem Schock darstellt. Es ist entscheidend, potenzielle Sepsis-Patienten rasch zu diagnostizieren und ihnen die angemessene Pflege und Behandlung zukommen zu lassen, da eine frühe Verabreichung von Antibiotika eindeutig mit einer besseren Überlebensrate der betroffenen Patienten einhergeht."

Die Markteinführung von Access PCT kommt direkt im Anschluss an den vor kurzem vorgestellten "Early Sepsis Indicator", einen einzigartigen hämatologischen Marker, der auf Beckman Coulters Hämatologie-Analysesystem DxH 900 als Teil des routinemäßigen Differentialblutbilds verfügbar ist.

"Unsere Partner zählen darauf, dass Beckman Coulter eine breite Auswahl an Lösungen bereitstellt, die im Zuge der Behandlung von weit verbreiteten und kostenintensiven Erkrankungen einen Unterschied machen. Wir sind stolz darauf, das umfangreichste Portfolio für In-vitro-Diagnostiktests in der Branche zur Erkennung und zum Management von Sepsis anbieten zu dürfen, das sich über mehrere Disziplinen hinweg erstreckt, darunter die klinische Chemie, Immunassays, Mikrobiologie, Urinanalyse und Hämatologie", sagte Puneet Sarin, Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereiches Chemie und Immunassays bei Beckman Coulter. "Access PCT ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Sepsis und ein Beleg für unsere laufenden Investitionen in die Entwicklung jener Tools, die Ärzte benötigen, um die Patientenversorgung zu verbessern, indem Erkrankungen schneller erkannt und schneller behandelt werden können. Im Kampf gegen Sepsis zählt jede Minute."

Access PCT ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, die Procalcitonin-Testanalyse in ihre routinemäßigen Sepsis-Untersuchungen mit Kern-Labormessgeräten als Primär- oder Bestätigungsuntersuchung aufzunehmen, was durch die entsprechende Programmierung der REMISOL-Advance-Middleware von Beckman Coulter ermöglicht wird. Eine solche Integration vereinfacht den Arbeitsablauf im Labor, optimiert die institutionellen Verfahren zum Sepsis-Management und reduziert gleichzeitig die Betriebskosten für die Aufrechterhaltung kostspieliger zweckgebundener Geräte.

Der neue Access-PCT-Test wurde kürzlich mit der CE-Markierung gekennzeichnet und steht zur Nutzung innerhalb der Access-Produktfamilie von Immunassay-Systemen zur Verfügung, darunter Access 2, UniCel DxI 600 und UniCel DxI 800. Weitere Informationen zum Access-PCT-Assay finden Sie auf www.BeckmanCoulter.com/AccessPCT.

Informationen zu Beckman Coulter Diagnostics

Beckman Coulter widmet sich dem Fortschritt in der Gesundheitsversorgung, indem wir Wissenschaft, Technologie sowie die Leidenschaft und Kreativität unserer Teams dazu nutzen, um die Rolle von Diagnostik-Labors zur Verbesserung der Resultate im Gesundheitswesen zu stärken. Unsere Diagnosesysteme werden für komplexe biomedizinische Tests eingesetzt und finden sich in Krankenhäusern, Referenzlaboratorien und Arztpraxen rund um den Globus. Beckman Coulter führt auf einzigartige Weise Menschen, Prozesse und Lösungen zusammen, um die Leistungsfähigkeit von klinischen Labors und Gesundheitsnetzwerken zu steigern. Dieses Ziel setzen wir um, indem wir die Prozesse in der Patientenbehandlung gezielt beschleunigen, unter anderem durch Automatisierung, von der alle profitieren, tiefgreifende Erkenntnisse dank der medizinischen Informatik und das Aufspüren verborgener Werte durch Leistungspartnerschaften. Beckman Coulter, seit 2011 ein Unternehmen der Danaher Corporation, hat seinen Hauptsitz in Brea, Kalifornien und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit, die mit vollem Einsatz daran arbeiten, die Welt gesünder zu machen.

1 Sepsis Alliance. "Critical Fact Sheet." Sepsis.org. Aufgerufen am 15. Januar 2018.

2 Angus DC, van der Poll T. "Severe Sepsis and Septic Shock." N Engl J Med, Vol. 369. 2013, Seiten 840-51.

© 2019 Beckman Coulter. Alle Rechte vorbehalten. Beckman Coulter, das Firmenlogo sowie die hierin erwähnten Produkt- und Dienstleistungsmarken von Beckman Coulter sind Marken oder eingetragene Marken von Beckman Coulter, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo.jpg

Pressekontakt:

Roslyn Whitehurst

Beckman Coulter Public Relations

714-961-4391

rwhitehurst@beckman.com

Original-Content von: Beckman Coulter Inc., übermittelt durch news aktuell