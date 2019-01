Experte: Kinder nicht vom Kuscheltier entwöhnen: Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei, es darf jedoch nur im Zusammenhang mit der Pressemeldung und Quellenangabe veröffentlicht werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/54201 / Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - Für viele kleine Kinder sind Kuscheltiere viel mehr als ein normales Spielzeug - sie verwandeln sich oft in enge Vertraute, Geheimnisträger und Komplizen. Einen Zeitpunkt, wann ein Kind zu groß für Teddybär und Co. ist, "gibt es nicht, und es sollte ihn auch nicht geben", betont der Pädagoge Dr. Volker Mehringer von der Universität Augsburg im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Ich rate Eltern davon ab, ihr Kind vom Kuscheltier zu entwöhnen - etwa weil es dafür zu alt erscheint." In der Regel verliert das Lieblingsobjekt von selbst an Bedeutung, ungefähr im Grundschulalter. Lassen die Kinder das Kuscheltier irgendwann links liegen, empfiehlt der Pädagoge, den Spielgefährten in einer Kindheitskiste aufzubewahren. "Auch wenn ein Kuscheltier irgendwann nicht mehr cool ist, würde ich es nicht wegwerfen. Nicht selten wird ihm dann nachgetrauert", so Mehringer.

Warum Teddy und Co. für die Entwicklung der Kleinen eine so große Rolle spielen und was die flauschigen Gefährten den Eltern über ihr Kind verraten, erfahren Leserinnen und Leser im aktuellen "Baby und Familie"-Heft.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 1/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell