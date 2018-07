So finden Schwangere die richtige Klinik für die Geburt: Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei, es darf jedoch nur im Zusammenhang mit der Pressemeldung und Quellenangabe veröffentlicht werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/54201 / Die Verwendung dieses... mehr Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - Bei der Suche nach der passenden Klinik für die Geburt ihres Kindes sollten schwangere Frauen auch auf ihre Intuition vertrauen. "Das Bauchgefühl muss stimmen", betont die Dortmunder Hebamme Ann-Kathrin Landsgesell im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Einen ersten Eindruck vermitteln Informationsabende und Kreißsaalbesichtigungen, die fast alle Kliniken anbieten. Dr. Wolf Lütje, Chefarzt der Frauenheilkunde am Evangelischen Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe, empfiehlt, die Veranstaltungen zu nutzen, um Fragen zu stellen: Wie hoch ist die Interventionsrate (Einleitung, PDA, Dammschnitt, Saugglocke, Kaiserschnitt)? Wie viele Geburten hat eine Hebamme gleichzeitig zu betreuen? Besteht die Möglichkeit mit Wehen an der Kreißsaaltür abgewiesen zu werden? Hilfreich sei es, wenn das Krankenhaus bereits vor der Geburt eine Sprechstunde anbiete, bei der Schwangere und Geburtshelfer unter vier Augen miteinander reden können. "In diesem Rahmen können auch persönliche Ängste und Erwartungen besprochen und notiert werden, und das Kreißsaalpersonal kann bei der Geburt entsprechend reagieren", sagt Lütje.

In der neuen "Baby und Familie"-Titelgeschichte erklären Experten, wie Frauen ihr Kind auch in der Klinik selbstbestimmt zur Welt bringen können.

