Wochenlanger Durchfall kann auf Zöliakie hindeuten - Kostenfreie Experten-Hotline zu der Autoimmunerkrankung am 18.12.

Wochenlanger Durchfall kann auf Zöliakie hindeuten. Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei, es darf jedoch nur im Zusammenhang mit der Pressemeldung und Quellenangabe veröffentlicht werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/54201 / Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - Die Symptome von Zöliakie können unspezifisch sein. "Ein Kind mit aufgedunsenem Bauch, häufigen Durchfällen und Wachstumsverzögerungen zeigt das klassische Bild. Aber viele haben nur ein Symptom, manche keins", erklärt Kindergastroenterologe Dr. Carsten Posovszky vom Universitätsklinikum Ulm im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Weil die Liste möglicher Symptome lang ist, dauert es oft lange bis zur Diagnose. "Neun von zehn Erkrankten erhalten keine", so Posovszky. Die Hauptsymptome bei Kleinkindern sind Durchfall und Bauchweh. "Aber beide gehören zu den häufigsten Beschwerden im Kindesalter und sind in der Regel harmlos", sagt Dr. Stephanie Baas, Kinderärztin und Beraterin der Deutschen Zöliakie Gesellschaft in Stuttgart. "Aufmerksam werden sollten Eltern, wenn der Durchfall länger als vier Wochen anhält, das Kind blass und müde ist und sehr klein für sein Alter."

Mindestens eines von hundert Kindern lebt mit der Autoimmunerkrankung. Der Körper reagiert auf bestimmte Eiweiße (Gluten), die in Weizen, Dinkel, Roggen und anderen Getreiden stecken, mit einer chronischen Darmentzündung. Wer Zöliakie hat, darf daher nur essen, was frei von Gluten ist.

Ausführliche Informationen zur Zöliakie stehen im aktuellen "Baby und Familie"-Heft. Fragen zum Thema beantworten Experten am 18. Dezember von 14 bis 17 Uhr in einer telefonischen "Baby und Familie"-Sprechstunde: Unter der kostenlosen Hotline 0800/1822530 geben Posovszky und Baas, Ernährungsexpertin Bianca Maurer von der Deutschen Zöliakie Gesellschaft, Julia Mühlberger von der Kinder-Selbsthilfegruppe in Ulm und Dr. Katharina Werkstetter vom Haunerschen Kinderspital München Auskünfte.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 12/2017 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell