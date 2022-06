Qualys

Qualys führt VMDR 2.0 mit TruRisk(TM) Scores und automatisierten Remediation Workflows ein

Foster City (ots)

Die neuen Funktionen geben Sicherheits-, Cloud Operations- und IT-Teams einen beispiellosen Einblick in ihre Risikolage und ermöglichen eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Orchestrierung, um zu priorisieren und schnell auf die wichtigsten Bedrohungen zu reagieren.

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein Pionier und führender Anbieter von disruptiven Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt Qualys Vulnerability Management, Detection and Response (VMDR) 2.0 vor. Die neue Cloud-basierte Lösung bietet beispiellose Einblicke in die Risikolage eines Unternehmens.

Die Verdoppelung der gemeldeten Schwachstellen in den letzten fünf Jahren, die Geschwindigkeit, mit der Schwachstellen als Angriffsvektoren verwendet werden, und der Mangel an Talenten im Cyberbereich haben dazu geführt, dass sich Teams durch eine schiere Zahl an Schwachstellen arbeiten müssen, ohne sie alle beheben zu können.

Qualys VMDR 2.0 liefert den Einblick, den Sicherheits- und IT-Teams benötigen, um sich auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die das Risiko deutlich verringern. Qualys Beta-Kunden, die die TruRisk-Funktion aktiviert haben, priorisierten im Durchschnitt eine um 28 % geringere Anzahl kritischer Schwachstellen bei einer Stichprobengröße von 2,6 Millionen Assets und 74 Millionen Detections. Gleichzeitig konnten sie das Risiko im Durchschnitt um 23 % und in einigen Fällen sogar um 50 % reduzieren.

"Das Cyber-Risiko wird zu einem Teil des Geschäftsrisikos. Dazu gehören auch zunehmend schlecht konfigurierte Dienste", sagt Michelle Abraham, Research Director bei IDC. "Unternehmen müssen die Maßnahmen priorisieren, die zu einer maximalen Risikominderung führen. Der Ansatz von Qualys für das Cyber-Risikomanagement berücksichtigt mehrere Faktoren wie Schwachstellen und falsch konfigurierte Systeme, sodass sich Unternehmen auf Fixes konzentrieren können, die ihr Gesamtrisiko reduzieren."

Qualys VMDR mit TruRisk bietet risikobasiertes Schwachstellenmanagement für Einblicke in die spezifische Risikolage eines Unternehmens, um die kritischsten Schwachstellen in hybriden Umgebungen zu priorisieren. Die Lösung hilft Sicherheits- und IT-Teams, ihre Effizienz zu steigern und Zeit zu sparen, indem sie Shared Context und die Möglichkeit bietet, per Drag-and-Drop Workflows zu erstellen, um zeitaufwändige operative Prozesse des Schwachstellenmanagements zu automatisieren, einschließlich der Schwachstellenbewertung von kurzlebigen Cloud-Assets, Alerts und Priorisierung.

Reduzieren von Risiken mit ganzheitlichem Scoring - Quantifizierung des Risikos über die gesamte Angriffsfläche, einschließlich Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und digitalen Zertifikaten, Korrelation mit der Business Criticality und Exploit-Informationen aus Hunderten von Quellen, einschließlich der Angriffsflächen-Expositionsdaten von Shodan.

Schnelle, skalierbare Abhilfemaßnahmen - Nutzen Sie die regelbasierten Integrationen zwischen VMDR und ITSM-Tools wie ServiceNow und JIRA sowie dynamisches Schwachstellen-Tagging, um Remediation-Tickets automatisch zuzuweisen, Schwachstellen zu priorisieren und die Lücke zwischen Security- und IT-Teams zu schließen.

Erhalt präventiver Angriffswarnungen - Externe Bedrohungsdaten aus über 180.000 Schwachstellen und mehr als 25 Quellen für Bedrohungs- und Exploit-Informationen werden nativ mit Schwachstellen und Fehlkonfigurationen korreliert, um Teams proaktiv vor Schwachstellen zu warnen, die von Malware ausgenutzt oder in einer aktiven Kampagne krimineller Akteure verwendet werden und bekanntermaßen auf ihre Branche abzielen.

Automatisierung operativer Arbeitsabläufe - Mit der Qflow-Technologie von Qualys sparen Teams wertvolle Zeit und Ressourcen. Sie können visuelle Drag-and-Drop-Workflows entwickeln, um zeitaufwändige und komplexe Aufgaben des Schwachstellenmanagements zu automatisieren, z. B. Schwachstellenbewertungen für kurzlebige Cloud-Assets, Warnmeldungen für vordergründige Bedrohungen oder die Quarantäne von risikoreichen Assets.

"In einer Zeit, in der die Zahl der Angriffe zunimmt und Cyber-Resilienz auf Vorstandsebene immer wichtiger wird, ist ein effizientes Management von Cyber-Risiken wichtiger denn je", sagt Sumedh Thakar, Präsident und CEO von Qualys. "Mit VMDR 1.0 haben wir die vier Kernelemente des Schwachstellenmanagements in einen nahtlosen Workflow integriert, um Unternehmen bei der effizienten Reaktion auf Bedrohungen zu unterstützen."

