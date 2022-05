Qualys

Qualys erweitert seine Cloud-Plattform um die neue Lösung Custom Assessment and Remediation

München (ots)

Die Lösung öffnet die Qualys Cloud-Plattform, damit Sicherheitsteams schnell auf Zero-Day-Bedrohungen reagieren und Compliance-Audits an eigenen, maßgeschneiderten Anwendungen durchführen können

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt seine neue Lösung Qualys Custom Assessment and Remediation vor. Mit ihr öffnet Qualys seine Cloud-Plattform, um Sicherheitsarchitekten die Verwendung benutzerdefinierter Skripte zu ermöglichen, die sich nativ in andere Anwendungen von Qualys integrieren lassen. Die neue Lösung verkürzt die Reaktionszeiten erheblich, da sie die Sicherheitsteams befähigt, Workflows zu steuern, eigene, maßgeschneiderte Anwendungen abzusichern und Sofortmaßnahmen zur Abwehr von Bedrohungen wie etwa Zero-Day-Angriffen zu ergreifen.

Wenn Bedrohungen aufkommen, müssen die Sicherheitsteams sowohl die betroffenen Drittanbieter- als auch eigenen Anwendungen schnell ermitteln und Probleme beheben. Es werden neue Out-of-Band-Prozesse und benutzerdefinierte Skripte erstellt, die mit verschiedenen Techniken und ITSM-Tools auf Tausenden von Anwendungen und Endpoints ausrgerollt werden. Dieser Ansatz erzeugt jedoch Blind Spots im Hinblick auf Auditing und Nachverfolgung und beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit.

"Die Verkürzung der mittleren Reaktionszeit (MTTR) ist die wichtigste Metrik für das Management von Sicherheitsrisiken, doch eine solche Verkürzung lässt sich nur mit geeigneten Sicherheitstools erreichen, die die Effizienz optimieren", erklärt Melinda Marks, Senior Analyst, Enterprise Strategy Group.

Schnelle Reaktion auf Zero-Day-Bedrohungen - Die Lösung legt die Macht zur schnellen Reaktion auf Zero-Day-Schwachstellen direkt in die Hände der Sicherheitsmitarbeiter: durch Automatisierung von Prozessen wie dem Sammeln und Auswerten von Daten, Zusammenführen von Threat-Intelligence-Feeds von Drittanbietern und Durchführung geeigneter Abhilfemaßnahmen wie Konfigurationsänderungen.

Absichern und Prüfen benutzerdefinierter Anwendungen Sicherheitsteams können ohne Einschaltung der IT-Abteilung benutzerdefinierte Kontrollen für organisatorische Aktivitäten hinzufügen, einschließlich Problembehebungsmaßnahmen.

Enge Integration in die Workflows von Qualys VMDR - Skripte werden über die Zuweisung benutzerdefinierter Qualys IDs und Control IDs nahtlos in bestehende VMDR-Workflows integriert. Das erhöht die Effizienz.

Zugriff auf eine zentrale Bibliothek mit benutzerdefinierten Skripten und Kontrollen - Die Lösung bietet zentrale Kontrolle über benutzerdefinierte Skripte, die sich leicht auf Workflows abbilden lassen, und ist durch eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) sowie Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse abgesichert.

"Sicherheitsteams haben mit verschiedensten Herausforderungen zu kämpfen, deren Bewältigung individuelle Ansätze erfordert", so Nagi Prabhu, Chief Product Officer, Qualys. "Durch die Öffnung unserer Plattform geben wir den Sicherheitsteams die Kontrolle. Qualys Custom Assessment and Remediation ist ab sofort verfügbar.

Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell