Qualys startet erweitertes Partnerprogramm für mehr Wachstum und Customer Success

München (ots)

Die Investition des Unternehmens in das Partner-Ökosystem ermöglicht Resellern und Managed Security Service Providern (MSSPs) den Zugang zur Qualys Cloud-Plattform mit ihrem gesamten Lösungsangebot

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Engagement für den Channel mit der Einführung eines erweiterten Channel- und Integrationspartnerprogramms verstärkt.

"Partner sind von strategischer Bedeutung für unsere Wachstumsstrategie. Unser erweitertes Programm belohnt ihr Engagement und schützt ihre Investitionen, während es gleichzeitig die Investitionen von Qualys in Programme und Mitarbeitende fördert", sagt Suzanne Swanson, Senior Vice President of Global Partners bei Qualys. "Das Fazit ist: Qualys stärkt seine Partner, indem wir ihnen unsere renommierte Cloud-Plattform und mehr als 20 IT-, Sicherheits- und Compliance-Apps zur Verfügung stellen, begleitet von bestmöglichem Support, Tools und Ressourcen, um das gemeinsame Geschäft auszubauen."

Qualys setzt sich für die Schaffung und Verbreitung sinnvoller Integrationen mit Technologiepartnern im gesamten Ökosystem ein, um den Weg zu kontinuierlicher Sicherheit für moderne Unternehmen zu beschleunigen. Das Programm wurde speziell entwickelt, um eine enge Zusammenarbeit zu fördern und den Partnern die Möglichkeit zu geben, einen erheblichen Mehrwert zu erzielen.

Das Partnerprogramm von Qualys:

Erweitert strukturierte Leistungs- und Schutzprogramme für Partner, die neue Möglichkeiten erkennen.

für Partner, die neue Möglichkeiten erkennen. Bietet technische Zertifizierungen und Möglichkeiten, durch professionelle und beratende Dienstleistungen einen Mehrwert zu schaffen.

und Möglichkeiten, durch professionelle und beratende Dienstleistungen einen Mehrwert zu schaffen. Arbeitet mit einer Vielzahl von Partnertypen zusammen ,um den Zugang zu einem breiten Spektrum von Unternehmen und Marktsegmenten zu ermöglichen. Qualys begrüßt MSSPs, MSPs, VARs, Vertriebspartner und Anbieter aus dem gesamten Bereich der Cybersicherheit.

,um den Zugang zu einem breiten Spektrum von Unternehmen und Marktsegmenten zu ermöglichen. Qualys begrüßt MSSPs, MSPs, VARs, Vertriebspartner und Anbieter aus dem gesamten Bereich der Cybersicherheit. Ermöglicht den Zugriff auf die Qualys Cloud-Plattform, die einen kontinuierlichen Einblick in die sich ständig erweiternde Bedrohungslandschaft von heute bietet.

"Im Zuge ihrer digitalen Transformation stellen wir unseren Kunden im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien bedarfsgerechte Lösungen zur Verfügung", sagt Kaan Tanriverdi, Presales Consultant bei Axians. "Wir freuen uns darauf, das Risiko unserer Kunden mithilfe der vollen Leistungsfähigkeit des neuen Partnerprogramms und der Cloud-Plattform von Qualys zu verwalten und zu reduzieren."

