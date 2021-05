Qualys

Das Qualys Board of Directors beruft Sumedh Thakar zum CEO

Thakar ist langjähriges Mitglied des Führungsteams und hatte bereits die Position des Interim-CEO inne

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Board of Directors Sumedh Thakar zum President und Chief Executive Officer bestellt hat. Thakar ist langjähriges Führungsmitglied und Chief Product Officer von Qualys und hatte vor der Ernennung bereits die Position des Interim-CEO bekleidet.

"Wir sind der Überzeugung, dass Sumedh Thakar die richtige Führungspersönlichkeit ist, um Qualys in die Zukunft zu bringen. In Anbetracht seiner Führungsstärke, die er seit seiner Übernahme als Interim-CEO bewiesen hat, haben wir vollstes Vertrauen, dass er dem Unternehmen die nötige Schubkraft verleihen wird, um weitere Visionen zu verwirklichen", so Sandra Bergeron, Lead Independent Director, Qualys.

Sumedh Thakar kam vor fast 20 Jahren als Softwareingenieur zu Qualys und hatte eine Reihe von Positionen im Unternehmen inne. Ab 2014 zeichnete er als Chief Product Officer für die Produktstrategie verantwortlich und gestaltete die Transformation der Qualys Cloud-Plattform von einer einzelnen Sicherheitslösung zu einem wachsenden Portfolio integrierter Anwendungen, die 360-Grad-Übersicht über lokale, Endpunkt-, Cloud-, Container- und mobile Umgebungen ermöglichen und Unternehmen damit die nötig Transparenz bieten, um kritische Sicherheitsinformationen zu bewerten und das gesamte Spektrum von Auditing, Compliance und Schutz für IT-Systeme und Webanwendungen zu automatisieren.

"Ich hatte das Glück, die Reise der Innovation seit den frühen Tagen mitzuerleben, als Qualys als eine der ersten cloudbasierten Sicherheitslösungen startete. Seither haben wir enorm viel erreicht und unsere Cloud-Plattform erweitert, um den Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der modernen IT-Infrastruktur gerecht zu werden", so Sumedh Thakar. " Ich freue mich darauf, die Innovationen weiter zu beschleunigen, unsere Go-to-Market-Strategie voranzutreiben und Wert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen."

