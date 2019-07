Qualys

Qualys weitet seine globale Cloud-Plattform auf den kanadischen Markt aus

Foster City, Kalif. (ots)

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gab heute den Start der Qualys Canadian Cloud bekannt. Die Canadian Cloud ist ein weiterer Meilenstein in der Expansion des Unternehmens, dessen globale Aktivitäten nun acht Standorte auf drei Kontinenten umfassen.

Die Cloud gewinnt laufend an Dynamik. Das bringt neue lokale Vorschriften und zunehmende Compliance-Anforderungen mit sich, die Unternehmen erfüllen müssen, wenn sie auf die Cloud umsteigen. Die kanadische Qualys Cloud-Plattform gibt den Kunden jetzt die Möglichkeit, die kanadischen Data-Residency-Vorschriften einzuhalten.

"IBM integriert sich über seine Schwachstellenmanagement-Services X-Force Red mit Qualys, um Sicherheitslücken zu ermitteln, zu priorisieren und zu beheben, die Auswirkung auf die wichtigsten Assets der Kunden haben. Der neue Standort von Qualys in Kanada verschafft unseren gemeinsamen Kunden den nötigen strategischen Vorteil, um die kanadischen Datenschutzvorschriften erfüllen zu können", so Charles Henderson, Global Head of X-Force Red, IBM.

Die Qualys Cloud-Plattform setzt auf einer modernen, Cloud-nativen und Microservices-basierten Architektur auf, die eine erweiterbare, skalierbare, leistungsstarke und vor allem sicherere IT-Umgebung gewährleistet. "Mit dieser dynamischen Plattform stellen wir eine hochskalierbare Lösung zur Verfügung, die vollständige Übersicht über alle lokalen Endpunkte, Clouds und mobilen Umgebungen vermittelt. So wissen Unternehmen stets über ihren Sicherheitsstatus Bescheid und können entsprechend reagieren", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys, Inc. "Wir freuen uns, dass wir unsere Cloud-Plattform jetzt auch auf den kanadischen Markt bringen können."

Um die Qualys Cloud-Plattform kostenlos zu testen, besuchen Sie bitte qualys.com/free-trial/.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation

Daniela Märkl

Ursula Kafka

+49 89 747470-580

info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell