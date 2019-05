Qualys

Qualys erweitert Cloud-Agent-Plattform um den innovativen neuen Dienst Cloud Agent Gateway (CAG)

FOSTER CITY, Kalif (ots)

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt heute seinen neuen Dienst Cloud Agent Gateway (CAG) vor.

Der Dienst Qualys Cloud Agent Gateway (CAG) ist ein Cluster aus virtuellen Appliances, die über die Qualys Cloud-Plattform verwaltet werden. Er dient dazu, alle eingesetzten Agenten sicher mit der Qualys Cloud-Plattform zu verbinden, einschließlich der Agenten in OT-Umgebungen und zugriffsbeschränkten lokalen Netzen. Die Kunden können den Cloud-Agent-Traffic sicher mit virtuellen CAG-Appliances verbinden, die sich in zugangsbeschränkten oder sensiblen lokalen Netzwerken befinden. Das ermöglicht es, Cloud-Agenten auch in sensiblen Umgebungen einzusetzen.

Dank seiner innovativen Architektur reduziert CAG auch erheblich den Bandbreitenbedarf für große Cloud-Agent-Bereitstellungen oder für den Einsatz von Agenten in kleineren Netzwerken, beispielsweise denen von Zweigstellen. Durch das Zwischenspeichern von Updates, Manifest-Dateien und Patches, die auf die Cloud-Agenten verteilt werden sollen, können die Kunden die Kosten und Komplexitäten vermeiden, die entstehen, wenn zu diesem Zweck eine kommerziell verfügbare Secure Web Gateway eingesetzt wird. Zugleich können sie auf diese Weise von den Vorteilen und niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) profitieren, die die cloudbasierten Sicherheitslösungen von Qualys bieten.

Mit dem neuen Dienst Qualys CAG können die Kunden:

- die Verbindungen zwischen Cloud-Agenten auf Assets in zugriffsbeschränkten Netzwerken und der Qualys Cloud-Plattform absichern, ohne dass jedes Asset offenen Zugang zur Plattform haben muss - Cloud-Agenten in großem Umfang einsetzen, ohne Drittanbieter-Proxies oder sichere Web-Gateways bereitstellen, verwalten und warten zu müssen - die Bandbreitennutzung für große Cloud-Agent-Bereitstellungen optimieren.

CAG optimiert die Bereitstellung von Patches mit Qualys Patch Management (PM)

Die kürzlich eingeführte Anwendung Qualys PM nutzt die leistungsstarken Cloud-Agenten, um Patches für Betriebssysteme und mehr als 300 Drittanbieter-Applikationen auf kritischen IT-Ressourcen in lokalen, cloudbasierten und Endpunkt-Infrastrukturen bereitzustellen. CAG cacht die heruntergeladenen Patches, liefert sie lokal an die Assets im lokalen Netzwerk aus und ermöglicht dadurch eine extrem schnelle Bereitstellung.

Preise und Verfügbarkeit

Der hochverfügbare Dienst Cloud Agent Gateway (CAG), bereitgestellt als virtuelle Appliance, ist seit 30. April 2019 allgemein verfügbar. Preis: 995 Euro pro Jahr und Appliance.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Ursula Kafka / Daniela Märkl

+49 89 74747058-0

info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell