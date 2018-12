Qualys macht seine Container Security-Lösung im neuen AWS Marketplace verfügbar

München (ots) -

Qualys Container Security bietet den Kunden Sichtbarkeit und Schutz für den gesamten Lebenszyklus container-nativer Anwendungen, die auf Amazon Web Services gehostet werden.

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, bietet Qualys Container Security jetzt im neuen AWS Marketplace an. Qualys Container Security gibt Kunden die Möglichkeit, mit wenigen Klicks Sichtbarkeit und Sicherheit für containerisierte Anwendungen zu gewährleisten, die auf Amazon Web Services (AWS) laufen.

AWS-Kunden können ab sofort die Amazon Elastic Container Service-Konsole (Amazon ECS) und den AWS Marketplace für Container nutzen, um Lösungen für Container zu finden und bereitzustellen - darunter auch Qualys Container Security. Mit dem heutigen Start dehnt der AWS Marketplace seine Vorzüge auch auf Container-Produkte aus. Vielfältige Suchfunktionen erleichtern den Zugriff auf sorgfältig ausgewählte Software von renommierten, vertrauenswürdigen Anbietern.

DevOps- und SecOps-Teams können Qualys Container Security jetzt nutzen, um ihre container-nativen Anwendungen auf AWS zu überwachen und besser zu schützen, ohne dadurch ihre bestehenden CI/CD (Continuous Integration and Deployment)-Pipelines zu beeinträchtigen. Sie können auch die Inhalte ihrer Container-Images auf Schwachstellen analysieren, prüfen, welche Images verwendet werden, Einblick in die Aktivitäten von Anwendungen zur Laufzeit gewinnen, und automatisch ein normales Anwendungsverhalten durchsetzen.

"Container treiben Tempo und Ausmaß der Unternehmensinnovationen und der digitalen Transformation voran. Zugleich verändern sie die Anforderungen an die Absicherung und Überwachung von Anwendungen", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys, Inc. "Mit Qualys Container Security können Unternehmen Transparenz und Sicherheit in den Container-nativen Anwendungen verankern, die sie auf AWS nutzen."

"Wir freuen uns sehr, dass Qualys seine Container-Security-Suite im AWS Marketplace für Container anbietet, der es Millionen von AWS-Kunden ermöglicht, Container-native Workloads für Amazon ECS, Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) und AWS Fargate zu finden und bereitzustellen", so Dave McCann, Vice President, AWS Marketplace, Amazon Web Services, Inc. "Dank der Sicherheitsprodukte von Qualys im AWS Marketplace können mehr als 200.000 aktive AWS-Marketplace-Kunden bessere Sichtbarkeit und stärkeren Schutz für ihre containerbasierten Workloads gewährleisten. Dabei profitieren sie von einer einfachen Suche und der integrierten AWS-Fakturierung."

Die Lösung Qualys Container Security bietet folgende Funktionalitäten:

- Vollständige, kontinuierliche Bewertung der Zusammensetzung von Container-Images und der Schwachstellen in den Images. - Dynamische Analyse aller Aktivitäten in Container-nativen Anwendungen. - Automatische, anpassbare Durchsetzung des normalen Verhaltens, um laufende Container zu schützen.

