Garantiert kein kalter Kaffee - Wissenswertes vom Anbau bis in die Tasse

Hygge, Cocooning, Gemütlichkeit: Wenn es draußen kälter wird, sehnen wir uns nach Wärme und Geborgenheit. Alleine - oder auch in Gesellschaft. Für viele fester Bestandteil des Wohlfühlmoments: Die dampfende Tasse Kaffee. Nicht umsonst ist der Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Aber was bedeutet das Wort eigentlich? Wie erkennt ein Kaffeebauer, wann die Kaffeekirsche reif zum Pflücken ist? Und wie viele Aromen stecken im Kaffee?

Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unseren Top Ten des Kaffeewissens - garantiert kein kalter Kaffee!

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable Quality(TM) Programs arbeitet das Unternehmen mit über 120.000 Kaffeebauern in 15 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, ist in 82 Ländern tätig und beschäftigt 13.900 Mitarbeiter. Das weltweite Netzwerk umfasst derzeit 816 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter www.nestle-nespresso.com

