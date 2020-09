Nespresso Deutschland GmbH

YouGov-Studie Kaffee: Kaffeetrinken fördert die Gemeinschaft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

In Zeiten, in denen die Menschen näher zusammenrücken, kann auch Kaffee ein verbindendes Element sein. Das hat eine neue YouGov-Studie[1] unter Kaffeetrinkern ergeben, die Nespresso im Vorfeld des "Internationalen Tag des Kaffees" am 1. Oktober in Auftrag gegeben hat.

In Gesellschaft Kaffee zu trinken, ist vielen Befragten wichtig: 38 Prozent gaben an, dass der gemeinsame Kaffee die Gemeinschaft mit Familie, Freunden oder Kollegen fördere. 42 Prozent haben 2020 mehr Zeit mit der Familie zu Hause verbringen können als im Vorjahr. Die Marktforscher haben auch herausgefunden: "Geschmack" mit 79 Prozent, "gute Qualität" mit 63 Prozent und eine "unkomplizierte Zubereitung" mit 37 Prozent sind die Top-3-Kriterien, auf die es den Kaffeekonsumenten in erster Linie ankommt. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt für mehr als jeden fünften Kaffeetrinker eine wichtige Rolle: Etwa ein Viertel (22 Prozent) finden "Darauf kommt es an".

Eine für alle: Nespresso VERTUO NEXT

Für Fans des hochwertigen Kapsel-Kaffees hat Nespresso in Zusammenhang mit den Studienergebnissen gleich zwei gute Nachrichten im Gepäck: Vergangene Woche hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass bis 2022 jede Tasse Nespresso Kaffee klimaneutral sein wird und vor wenigen Tagen eine völlig neue Kaffeemaschine auf den Markt gebracht, die für den gemeinschaftlichen Kaffeegenuss auf Knopfdruck gleich etwas mehr als einen halben Liter Premiumkaffee zubereitet. Die Nespresso VERTUO NEXT kreiert Qualitätskaffee für Kaffeeliebhaber in sechs verschiedenen Größen - vom Espresso bis zur Karaffe.

Über die Nespresso VERTUO NEXT: Energieeffizient und recyclingstark

Die VERTUO NEXT extrahiert den Kaffee mithilfe der revolutionären Centrifusion(TM) Technologie, die durch Rotation und einhergehender Zentrifugalkraft alle Aromen entfaltet. Nutzer können insgesamt 30 verschiedene Sorten in bis zu sechs verschiedenen Tassengrößen zubereiten. Dafür hat Nespresso eigens eine neue Kapselgröße entwickelt. Nach einer kurzen Aufheizzeit von 30 Sekunden scannt die VERTUO NEXT den Barcode der Kapsel und bereitet automatisch den gewünschten Kaffee optimal zu.

Die Maschine besteht zu über fünfzig Prozent aus recyceltem Plastik, durch die Abschaltautomatik nach zwei Minuten wird wertvolle Energie gespart. Der Karton besteht zu großen Teilen aus kunststofffreiem Material und ist recycelbar. Nespresso setzt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette für nachhaltigen Kaffeegenuss ein. So lassen sich Nespresso Kapseln ganz einfach immer und immer wieder recyceln. Gebrauchte Kapseln können ganz einfach über den Gelben Sack/ die Gelbe Tonne entsorgt oder in die Nespresso Boutiquen zurückgebracht werden. Im Sommer 2020 wurde außerdem die erste Kaffeekapsel auf den Markt gebracht, die mit 80 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt wird - ein weiterer großer Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 110.000 Kaffeebauern in 14 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, ist in 84 Ländern tätig und beschäftigt 14.250 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 umfasste das weltweite Netzwerk 810 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter https://www.nestle-nespresso.com/

[1] Befragt wurden 2.197 Teilnehmer in Deutschland im September 2020, davon gaben 80% der Befragten an, Kaffeetrinker zu sein.

Pressekontakt:

Kontakt NESPRESSO Deutschland GmbH

Linda Zentara, Corporate Communications

E-Mail: linda.zentara@nespresso.com

Telefon: +49 211 96 50 67 40

Original-Content von: Nespresso Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell