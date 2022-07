Rehakliniken: CSU-Fraktion fordert mehr Unterstützung vom Bund

München (ots) - "Ein migrationspolitischer Irrweg" - so bewertet die CSU-Fraktion den von der Ampel-Regierung beschlossenen Gesetzentwurf zum sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht für Ausländer. Demzufolge erhält, wer sich am 01.01.2022 fünf Jahre ununterbrochen in Deutschland aufgehalten hat, ein einjähriges Aufenthaltsrecht, eine Arbeitserlaubnis und einen ...

mehr