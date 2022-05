Kernenergie: CSU-Fraktion fordert Laufzeitverlängerung

München (ots) - Zum weiteren Ausbau der Windkraft in Bayern hat die CSU-Fraktion in ihrer heutigen Fraktionssitzung beschlossen, an der 10H-Regelung grundsätzlich festzuhalten, um so Mitbestimmung der Bürger weiter zu ermöglichen - aber auch substanzielle Ausnahmen zuzulassen. Hierbei können nach Vorstellung der Fraktion Mindestabstände zur ...

Ein Dokument

mehr