Das neue Staatl. Fachingen Rezeptbuch: Erfrischende Vitamin-Booster für zuhause oder unterwegs

Feine Smoothies von Staatl. Fachingen

Fachingen

Nach dem Winter sehnen sich alle nach frischen Vitaminen und Nährstoffen. Staatl. Fachingen sorgt mit "Feine Smoothies" für eine gelungene Abwechslung im Glas. Die Rezeptsammlung für kreative und erfrischende Smoothie-Kreationen überrascht mit einer spannenden Kombination aus Schärfe, Süße, Säure und Bitterstoffen sowie der ein oder anderen ungewöhnlichen Zutat. Alle Rezepte sind schnell und einfach zubereitet.

Im stressigen Alltag ist es gar nicht so einfach, stets genügend Vitamine zu sich zu nehmen. Smoothies sorgen dafür, ganz nebenbei den täglichen Nährstoffbedarf zu decken. "Staatl. Fachingen ist eine sehr wertvolle Zutat für Smoothies. Durch seinen natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt von 1.846 mg/l und wichtige Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium hilft es, die tagtäglich entstehenden Nährstoffverluste auszugleichen, Mangelerscheinungen vorzubeugen, den Stoffwechsel anzuregen und die innere Balance zu fördern", so Heiner Wolters, Geschäftsführer der Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH.

Gesund und einfach

Smoothies sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie versorgen den Körper auf einfache Art mit Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem sind sie durch die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten von frischem Obst und Gemüse extrem abwechslungsreich. Smoothies eignen sich ideal als gesunder Snack für Zwischendurch oder sogar als ganze Mahlzeit, wie zum Beispiel zum Frühstück als Start in einen rasanten Alltag. Sie sind zudem der perfekte Begleiter für unterwegs oder im Büro.

Die Rezepte in "Feine Smoothies" bestechen durch einmalige Geschmacks-kombinationen aus Obst, Gemüse, Gewürzen und Kräutern auf einer natürlichen Wasser-Basis. Die samtweichen Gaumenschmeichler basieren auf guten und unbehandelten Zutaten. Besonders empfehlenswert für ein perfektes Ergebnis ist die Auswahl an wirklich reifem, aromatischem Obst und Gemüse. Ab April 2022 ist das Buch als Gratiszugabe beim Kauf eines Kastens Staatl. Fachingen STILL oder MEDIUM in teilnehmenden Lebensmittel- und Getränkemärkten erhältlich.

Die gesamte Herstellung des hochwertigen Hardcover-Buches erfolgte klimaneutral.

Rezeptauswahl:

Zucchini-Orange-Traube

ZUTATEN für 1 Portion

100 g Zucchini

100 g helle Trauben

2 Stängel Koriander

1 Orange

1 dicke Scheibe Ingwer

50 ml "Staatl. Fachingen STILL"

ZUBEREITUNG

Die Zucchini mit den Trauben und dem Koriander gründlich waschen. Koriander trocken schütteln. Die Orange und den Ingwer schälen, beides mit Koriander und Zucchini in grobe Stücke schneiden und mit den Trauben in einen Standmixer füllen. "Staatl. Fachingen STILL" hinzufügen und in 20-30 Sekunden zu einem feinen Smoothie pürieren. Direkt servieren.

Chiasamen-Physalis-Grapefruit

ZUTATEN für 1 Portion

120 g Mango

1/2 Grapefruit

1 EL Chiasamen

4 Physalis

100 ml "Staatl. Fachingen STILL"

ZUBEREITUNG

Die Mango und die Grapefruit schälen, das Fruchtfleisch der Mango mit einem Messer vom Kern schneiden und zusammen mit dem Fruchtfleisch der Grapefruit grob klein schneiden. Beides in einen Standmixer füllen und die Chiasamen dazugeben. Anschließend die Physalis aus den Blättern lösen und mit "Staatl. Fachingen STILL" zu den anderen Zutaten hinzufügen. Für 20-30 Sekunden fein zu einem Smoothie pürieren und direkt servieren.

Über Staatl. Fachingen

Staatl. Fachingen ist die deutsche Premiummarke für Heil- und Mineralwasser. Seit 1742 wird es für seinen Geschmack und seine außergewöhnliche Mineralisierung geschätzt. Im Handel ist Staatl. Fachingen als Heilwasser STILL und Mineralwasser MEDIUM erhältlich. Die Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH sitzt in Fachingen an der Lahn und beschäftigt 75 Mitarbeitende. Um die Qualität des Wassers zu bewahren, pflegt das Unternehmen einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit seinen natürlichen Quellvorkommen. Der mittelständische Brunnen setzt seit 2003 konsequent auf Individual-Glasflaschen im Mehrwegsystem. Staatl. Fachingen investiert seit Jahren in aktiven Umweltschutz und steht für einen nachhaltigen Umgang mit seinen Ressourcen. Die Themen Qualität und Nachhaltigkeit sind fest in den Leitlinien des Brunnenbetriebes verankert und werden messbar gelebt. Seit 2020 ist das Unternehmen aus Fachingen an der Lahn klimaneutral.

Weitere Informationen: https://www.fachingen.de

