Das Münsterland im Westen Deutschlands ist eine Region der "Macher": Statt lange über etwas zu sprechen, werden die Dinge hier einfach umgesetzt. Zwischen Wasserschlössern und Parklandschaften entwickeln Start-Ups und eingesessene Unternehmen zukunftsweisende Produktlösungen, die in Bezug auf Funktionalität, Technik und Qualität ganz vorne mit dabei sind. So wie die Rademacher Geräte-Elektronik, die sich seit ihren Anfängen in der Platinenbestückung in eine High-Tech-Schmiede verwandelt hat, die immer wieder mit trendgerechten und nachhaltigen Neuentwicklungen Impulse setzt. Angefangen beim automatischen Gurtwickler RolloTron, der seit den 80er Jahren in Millionen deutscher Haushalte die Rollläden auf Knopfdruck bewegt, über intelligente Rollladen- und Markisenantriebe zur Automatisierung des Sicht- und Sonnenschutzes bis zum umfassenden Smart-Home-System HomePilot: Die 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des im westfälischen Rhede beheimateten Unternehmens blicken auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte mit zahlreichen wegweisenden Innovationen zurück. "Eine wichtige Säule ist dabei für uns das klare Bekenntnis zum Standort Deutschland", sagt Ralf Kern, CEO von Rademacher. "Wir sind einer der wenigen Smart-Home-Hersteller, die in Deutschland produzieren. Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und auf unsere besondere Nähe zu den Menschen, die sie nutzen. Für uns kommt es darauf an, diese Nutzerinnen und Nutzer immer wieder aufs Neue zu begeistern - mit intelligenten Technologielösungen Made in Germany, die ihnen Lebensqualität bringen und, das ist uns wichtig, weniger Routineaufgaben im Alltag und dadurch mehr Zeit für Schönes bedeuten."

Mit dem im eigenen Haus entwickelten Smart-Home-System HomePilot ist Rademacher eine feste Größe im wachsenden Marktsegment Hausautomation und gestaltet die Zukunft des intelligenten Wohnens aktiv mit. Smarte Anwendungen stehen inzwischen nicht nur bei technikaffinen Verbraucher:innen auf dem Wunschzettel. Laut einer Prognose von Statista soll die Anzahl der Smart-Home-Haushalte in Deutschland bis zum Jahr 2025 auf rund 18.5 Millionen anwachsen. Der Anspruch des Unternehmens Rademacher ist es, einen einfachen Zugang zum Smart Home zu ermöglichen - ohne besondere Vorkenntnisse, in jeder Lebensphase und für jeden Bedarf. Das HomePilot Smart Home bietet den Bewohner:innen extra viel Komfort und Flexibilität und macht das Wohnen sicher und energieeffizient. Was das Unternehmen nicht selbst produzieren kann, bindet der Smart-Home-Spezialist über die Funktionen anderer Anbieter ein. "Rademacher versteht es sehr gut, verschiedene Systeme absolut reibungslos zusammenzubringen. Natürlich kommt es darauf an, genau zu wissen, wer am besten zu unserem System passt und welche Anwendungen gerade für die Menschen relevant sind", beschreibt Kern den Wandel des Unternehmens vom reinen Technikanbieter im Bereich Sicht- und Sonnenschutz-Steuerungen zum Lösungsanbieter für komplexe Smart-Home-Anwendungen. Über die Verbindung zu smarten Produkten außerhalb der Rademacher-Welt, zum Beispiel über die Amazon-Cloud als Schnittstelle, deckt Rademacher nahezu unbegrenzte Anwendungen und Funktionalitäten ab.

Dabei bleiben die eigenen Standards und Sicherheitsansprüche stets maßgebend: Das große technische Know-how im eigenen Haus, insbesondere im Bereich Aktorik, und regelmäßige Software-Updates garantieren den HomePilot Smart-Home-Besitzer:innen ein starkes und zuverlässiges System. Spannende Produktneuheiten und die Integration smarter Consumer-Lösungen wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Philips Hue sorgen dafür, dass es auch nach Jahren noch genau das bietet, was die Bewohner:innen wollen. Die Schnittstelle zum Internet ist dabei über die Rademacher-eigene Cloud "WR Connect" gut gesichert.

Einfach und schnell zum Smart Home

Neben der funkbasierten Smart-Home-Lösung HomePilot bietet Rademacher eine breite Auswahl an Antrieben und Steuerungen zur Automatisierung von außenliegendem Sonnenschutz, darunter den elektrischen Gurtwickler RolloTron und die intelligenten Rollladenantriebe RolloTube. Ein umfangreiches Produktangebot vom Einstiegsmodell bis zum intelligenten Highend-Ausbau-Gerät mit Funkschnittstelle, Sonnensensor und individuellen Programmier- und Parametrierfunktionen deckt den kompletten gurtbetriebenen Rollladenbereich ab. Mit dem Gurtwickler und dem damit verbundenen Markennamen RolloTron hat sich Rademacher zum Marktführer in diesem Segment entwickelt.

Der jüngste Zuwachs im Rademacher Smart-Home-Sortiment ist die Rademacher Bridge, eine unkomplizierte Einstiegslösung für alle, die von smarter Vernetzung profitieren wollen, ohne gleich in ein komplettes Smart-Home-System zu investieren. Die Steuerung funktioniert über die kostenlose, intuitiv zu bedienende HomePilot-App für Smartphone und Tablet wie auch per Zuruf über Sprachsteuerung.

Bezugsquelle

Das gesamte Produktsortiment ist bundesweit beim qualifizierten Fachhandwerksbetrieb erhältlich. Zudem kann es seit neuestem online unter www.rademacher.de/shop direkt vom Hersteller bezogen werden. Der Shop für Österreich ist zu erreichen unter https://www.rademacher.at/shop.

