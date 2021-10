Holland America Line

Holland America Line ernennt Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet der Niederlande zur Patin der Rotterdam

Seattle (ots/PRNewswire)

Die Rotterdam ist das 13. Schiff der Kreuzfahrtlinie, das nach einem niederländischen Königshaus benannt wird

Holland America Line gab heute bekannt, dass bei der Taufe der Rotterdam im nächsten Frühjahr Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet der Niederlande Patin des Schiffes sein wird und damit eine Tradition fortsetzt, die in den 1920er Jahren begann.

Die Verbindung zwischen der Holland America Line und dem Haus Oranien geht fast ein Jahrhundert zurück, als Prinz Hendrik 1929 die Statendam III zu Wasser ließ. Seitdem haben Mitglieder des niederländischen Königshauses im Laufe der Jahre 11 weitere Schiffe der Holland America Line zu Wasser gelassen, darunter Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet, die die Prinsendam (1972), die Nieuw Amsterdam III (1983), die Rotterdam VI (1997) und die Oosterdam (2003) taufte.

"Wir sind zutiefst dankbar, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet erneut als Taufpatin für ein Schiff der Holland America Line fungiert und damit eine lange Tradition mit der königlichen Familie fortsetzt, die unsere niederländischen Wurzeln ehrt", so Gus Antorcha, Präsident der Holland America Line. "Rotterdam wird nächstes Jahr in Rotterdam benannt, um seine Namensgeberin und unsere historische Verbindung mit den Niederlanden zu feiern. Wir freuen uns darauf, den Tag zu feiern, an dem für Holland America Line alles begann."

Weitere Mitglieder des niederländischen Königshauses als Patin sind u.a. Königin Máxima, die 2016 die Koningsdam und 2010 die Nieuw Amsterdam getauft hat. Die damalige Königin Beatrix war 2008 die Taufpatin der Eurodam. DieRotterdam V wurde 1958 von Königin Juliana vom Stapel gelassen. Die damalige Prinzessin Beatrix taufte Statendam IV im Jahr 1957 und Prinses Margriet im Jahr 1960. Die Nieuw Amsterdam II wurde 1937 von Königin Wilhelmina vom Stapel gelassen.

Die Jungfernfahrt der Rotterdam beginnt am 20. Oktober 2021 in Amsterdam, Niederlande, und führt auf eine 14-tägige Transatlantikreise nach Fort Lauderdale, Florida. Während ihrer ersten Karibiksaison von November bis April wird die Rotterdam ab Fort Lauderdale eine Vielzahl von fünf- bis elftägigen Routen durch die südlichen, westlichen, östlichen und tropischen Regionen anbieten. Mitte April kehrt das Schiff auf einer 14-tägigen Atlantiküberquerung nach Europa zurück, um den Sommer in Norwegen, im Baltikum, auf den Britischen Inseln und in Island zu verbringen, jeweils auf dem Hin- und Rückweg von Amsterdam.

Die Rotterdam wurde am 30. Juli 2021 von der Fincantieri-Werft in Italien abgeliefert. Der Termin für die Taufe des Schiffes in Rotterdam wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Über Holland America Line [ein Geschäftsbereich der Carnival Corporation and plc (NYSE: CCL und CUK)]

Holland America Line erkundet die Welt seit 1873 und war vor fast 75 Jahren die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die Abenteuer in Alaska und dem Yukon anbot. Die Flotte von Premium-Schiffen steuert fast 400 Häfen in 114 Ländern auf der ganzen Welt an und bietet ein ideales Erlebnis für mittelgroße Schiffe. Ein drittes Schiff der Pinnacle-Klasse, die Rotterdam, wird im Juli 2021 in die Flotte aufgenommen.

Als führendes Unternehmen im Bereich der Premium-Kreuzfahrten bieten die Schiffe der Holland America Line innovative Initiativen und eine breite Palette an bereichernden Erlebnissen, die sich auf die Erkundung von Reisezielen und individuelles Reisen konzentrieren. Jeden Abend gibt es auf dem Music Walk die beste Live-Musik auf See, und in den Restaurants wird eine exklusive Auswahl von Holland America Line's geschätztem kulinarischen Rat weltberühmter Köche angeboten.

In Anbetracht von COVID-19 verbessert Holland America Line derzeit die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle und wie sie sich auf zukünftige Kreuzfahrten auswirken können. Unser tatsächliches Angebot kann von dem abweichen, was in den Marketingmaterialien angezeigt oder beschrieben wird. Lesen Sie unsere aktuellen Kreuzfahrt-Updates , Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle und CDC Reisehinweise.

