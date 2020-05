Linde Verlag Wien GmbH

Selbstständig in Teilzeit: Als Kleinunternehmer zum großen Erfolg

Wien (ots)

Der Ratgeber für alle, die klein anfangen und groß rauskommen wollen

Die Corona-Krise stellt für viele Menschen den Arbeitsalltag auf den Kopf: Die Notwendigkeit, die berufliche Tätigkeit neu zu definieren, bietet aber auch Chancen für jene, die vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Eine Geschäftsidee, die in der Schublade schlummert, kann sich jetzt als marktreif entpuppen. Wer den Weg in die Teilzeit-Selbstständigkeit wagt, kann sein unternehmerisches Konzept mit wenig Risiko testen. Doch es gibt auch viele Herausforderungen, die man vor einer Gründung kennen sollte.

In der aktuellen Auflage des Buches "Selbstständig in Teilzeit" zeigt Gründungsexperte Dr. Andreas Lutz gemeinsam mit Journalistin Nadine Luck allen, die (zunächst) als Kleinunternehmer starten, die Besonderheiten, Chancen und Risiken einer Mini-Gründung auf. "Unser Ratgeber begleitet Soloselbstständige, die sich neben ihrem kleinen Unternehmen auch einer anderen großen Sache im Leben widmen wie der Familie, einer Festanstellung oder dem Studium", so die Autoren. Von den Besonderheiten bei der Gründung über Fördermöglichkeiten, Steuern, Kranken- und Rentenversicherung bis hin zum Wechsel in die Vollselbstständigkeit spricht der Ratgeber alle Themen an, die Teilzeit-Selbstständige beachten müssen.

Pressekontakt:

Linde Verlag Ges.m.b.H.

Mag. Susanne Werner /susanne.werner@lindeverlag.at



Original-Content von: Linde Verlag Wien GmbH, übermittelt durch news aktuell